León refuerza la formación en energía de futuro

Del 30 de junio al 4 de julio, con un programa de formación y práctica al máximo nivel y con posibilidad de ayuda en estancia y manutención para los estudiantes que se inscriban, el Ente Regional de la Energía y la Universidad de León organizan la décima edición del Campus de la Energía Eléctrica. Una iniciativa que cuenta con la colaboración, además de la Junta, de Red Eléctrica, y que pretende impulsar el conocimiento en el sector eléctrico, las diferentes fuentes de energías renovables, sus aplicaciones, redes eléctricas inteligentes y sostenibilidad energética.

El campus se desarrolla durante cinco días, con un total de 40 horas teóricas que se desarrollarán en el Aula Magna de la Escuela de Minas de la ULE, y se completan con visitas técnicas que este año se realizarán a la subestación de La Mudarra, de REE; los parques eólicos de Valverde y Carrecastro, de Naturgy; la central de generación eléctrica con biomasa de Cubillos del Sil, de Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I y la central hidráulica de Bárcena, de Endesa. Estas visitas se realizarán del 1 al 3 de julio.

Antes, las jornadas teóricas tendrán el lunes 30 de junio ponentes de REE, que hablarán sobre el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y la planificación de la red de transporte, así como las oportunidades profesionales en el mercado eléctrico; y enlos días siguientes el DataHub de la Junta, los impactos ambientales del sector eléctrico, la comprensión de la factura eléctrica y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Se conocerán en profundidad las centrales hidráulicas reversibles, proyectos como La Robla Green, geopolítica minera y energética y certificación energética de edificios, entre otras cuestiones de actualidad.

El X Campus de la Energía Eléctrica proporciona manutención a mediodía durante su duración, y a aquellos que no residan en León se les puede proporcionar alojamiento, La inscripción puede realizarse hasta el 20 de junio a través de la web campusenergiacyl.es. El campus fue presentado por el director general de Energía y Minas y del Eren, Alfonso Arroyo, y por el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital de la Universidad de León, Ramón Ángel Fernández.

La iniciativa se dirige a estudiantes o egresados de los últimos dos años de las universidades de León, Burgos, Salamanca, Valladolid, católica de Ávila, Pontificia de Salamanca, IE de Segovia, Isabel I de Burgos y Europea Miguel de Cervantes de Valladolid; así como a los alumnos de la FP superior de Castilla y León. Este año, como novedad, pueden participar los estudiantes de las universidades y FP de fuera de Castilla y León, que tienen reservadas un número de plazas en el campus.