Empieza a verse el parque del gran león de 950.000€

Los primeros pasos para instalar en la explanada de la Junta, al lado de la escultura de los pendones, una gran atracción infantil en forma de león ya han comenzado. Los operarios han comenzado a trabajar con las primeras piezas que darán forma un gigantesco león. La gran figura será la protagonista de este parque, ubicado frente al Auditorio, un león que será un juego interactivo a gran escala para niños de entre 3 y 12 años con trepas, cuerdas, hamacas, arañas, puentes colgantes y catenarias, todo ello dentro de la estructura con forma de león, que estará rodeada de columnas a modo de juncos diseñadas para crear un gran conjunto de juego en una zona de la ciudad carente de este tipo de equipamientos. La dimensión del elemento es de 16,22 metros de largo, por 9,5 de ancho y 6,6 de alto. El precio total del parque, 950.000 euros.