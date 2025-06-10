Antonio Catalán, otra vez a Santiago por los 35 años de ACHM Hotels by Marriott

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es ya casi una tradición que el presidente de la cadena hotelera Antonio Catalán cumpla la promesa hecha en 1990 y se monte en su bicicleta en el mes de junio para realizar el Camino de Santiago. Este año está acompañado por un pelotón de 70 personas que partieron el día 6 del AC Hotel Ciudad de Tudela .

El equipo liderado por Antonio Catalán recorrerá algunas de las etapas más icónicas del Camino: Logroño, Burgos, León, Ponferrada y Portomarín, hasta llegar a Compostela el 12 de junio. Catalán, alma mater de la iniciativa, afirma con emoción: «Siempre es un reto hacer el Camino, y un año más, cumpliré con aquella promesa que me puso en el Camino hace ya 34 años, cuando todavía no había ni peregrinos». Desde 1990, Catalán ha liderado este peregrinaje con amigos, dando forma a una experiencia que con los años ha crecido en número, significado y relevancia. La edición de este año reunirá a un grupo de 70 participantes, entre los que se encuentran directivos de Marriott International, políticos, deportistas de élite, empresarios y empleados de la gestora hotelera ACHM Hotels by Marriott. «Todos ellos compartirán pedaladas, vivencias y momentos que, como ya es tradición, quedarán grabados en la memoria de quienes forman parte de esta gran familia ciclista y después de cada etapa, los ciclistas se alojarán en los hoteles AC Hotels by Marriott, donde podrán descansar y reponer fuerzas en un ambiente cómodo y acogedor. Estos hoteles, sin duda, ponen el punto final perfecto a cada jornada del Camino», señalan desde la cadena hotelera.