Las tormentas ponen en alerta a León

Una mujer y un niño pasean con un paraguas.

Las tormentas pondrán este martes, 10 de junio, en aviso amarillo (riesgo) a seis provincias de Castilla y León, con Soria en nivel naranja, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Soria estará en aviso naranja por tormentas desde las 14.00 hasta las 00.00 horas, mismo período en el que la provincia tendrá aviso amarillo por lluvias.

Las provincias de León, Palencia, Segovia y Valladolid también tendrán aviso amarillo por tormentas, mientras en Burgos la misma alerta comenzará a las 13.00 horas, cuando también estarán activos avisos por lluvias y por calor.

En general, este martes se espera cielo con intervalos nubosos en la Comunidad, de nubes medias y altas, con nubossidad de evolución diurna, con chubascos moderados con tormenta, más dispersos en el cuadrante suroeste, que localmente pueden ser fuertes y con granizo.

Las temperaturas estarán en ascenso en el caso de las mínimas en ascenso, mientras las máximas aumentarán también en el nordeste y en estarán en ligero descenso en el suroeste.

Asimismo, el viento se prevé entre el este y sur, a veces variables, flojos con intervalos de moderados, con probables rachas muy fuertes.