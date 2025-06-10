El PSOE cuestiona las críticas por Feve porque «desgastan al Gobierno»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La trilogía del tren de Feve en Madrid puso ayer un punto y aparte en la capital de España con un debate tensionado en el Senado, sobre el futuro de la vía y la estación de Matallana.

El PP sacó adelante una moción a favor del retorno del tren sobre su huella hasta Padre Isla, el rechazo a convertir el pasillo ferroviario en vía verde, al modo del tren Burra, y el descarte de un bus eléctrico para completar el trayecto del apeadero de la Asunción el centro de León.

El senador leonés, Antonio Silván, defendió la moción del PP, y definió los siete años del gobierno de Sánchez y la vía de Feve como un ciclo de «promesas vacías y tren olvidado». También el Pp rechazó la alegación que el PSOE introdujo a la moción inicial, en la que deslizó algunas cuestiones que ya han combatido los usuarios. En ese añadido, ajustaba la leyenda «instar a las administraciones a un diálogo con las alternativas de usos compatibles para el tramo la Asunción y la estación de Matallana, con análisis de las alternativas desde el punto de vista de la integración, los plazos y la viabilidad económica».

La postura de los socialistas indignó a los populares; luego,. el mismo PSOE valoró el rechazo del PP como una traba «para que el Gobierno y los ayuntamientos aborden la integración de Feve» «El tren de Feve es cuestión de justicia territorial y de igualdad de oportunidades; en esa dirección estamos y no nos vamos a apear», relató el senador socialista Salvador Vidal. «Traen el asunto de Feve para desgastar al Gobierno y no para solucionar el problema», añadió. «La moción busca más el ruido mediático que la resolución del conflicto», dijo. El conflicto cumple 14 años, los que lleva el tren de Feve sin cruzar al sur del apeadero de La Asunción, y se agitó a diario con las tres incidencias de media por jornada que recopila el inventario de averías que repasa la plataforma de usuarios de este enlace de cercanías de ancho métrico.

El PP decidió presentar la moción con las ideas expuestas por el PSOE en torno a esta estructura, que no agradan a los propios usuarios: para rechazar la idea del bus eléctrico y contra la transformación de la traza ferroviaria en un paseo peatonal. Así conjuga la postura con la tendencia reivindicativa que usuarios y ayuntamientos afectados han acentuado en el último año: tres manifestaciones, un desplazamiento masivo a Madrid, y una ofensiva social y política para que el tren regrese por su cauce. El PP también recordó los ingresos que va a lograr Adif con la venta de suelo para construir en la zona.