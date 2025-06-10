La astronauta Sara García se 'prepara' con la Patrulla Águila

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La astronauta leonesa Sara García ha tenido la suerte de disfrutar uno de los últimos vuelos que la Patrulla Águila realizará con el avión C-101, el conocido como 'culopollo'. Acompañada por el capitán Alberto Marín Delgado, con su Águila 7, la joven leonesa «ha tenido el privilegio de volar y ensayar todas y cada una de las maniobras del Par izquierdo de la Patrulla.

Águila», según apuntan fuentes del Ejército del Aire y del Espacio. El vuelo estuvo precedido por la firma de la futura astronauta en el Libro de Honor de la unidad y un encuentro con los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), futuros oficiales, con los que Sara García compartió sus vivencias y experiencias a lo largo de su trayectoria profesional, hasta convertirse en la primera mujer española elegida entre 22.000 candidatos para formar parte de la promoción de astronautas de 2022 de la ESA, inspirando a los alumnos a alcanzar sus metas en el camino de la excelencia.

Tras un reconocimiento médico, participó en un vuelo de 45 minutos «que dejó al descubierto la emoción de la astronauta".