La astronauta Sara García se 'prepara' con la Patrulla Águila
La astronauta leonesa Sara García ha tenido la suerte de disfrutar uno de los últimos vuelos que la Patrulla Águila realizará con el avión C-101, el conocido como 'culopollo'. Acompañada por el capitán Alberto Marín Delgado, con su Águila 7, la joven leonesa «ha tenido el privilegio de volar y ensayar todas y cada una de las maniobras del Par izquierdo de la Patrulla.
Águila», según apuntan fuentes del Ejército del Aire y del Espacio. El vuelo estuvo precedido por la firma de la futura astronauta en el Libro de Honor de la unidad y un encuentro con los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), futuros oficiales, con los que Sara García compartió sus vivencias y experiencias a lo largo de su trayectoria profesional, hasta convertirse en la primera mujer española elegida entre 22.000 candidatos para formar parte de la promoción de astronautas de 2022 de la ESA, inspirando a los alumnos a alcanzar sus metas en el camino de la excelencia.
Tras un reconocimiento médico, participó en un vuelo de 45 minutos «que dejó al descubierto la emoción de la astronauta".