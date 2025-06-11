Sacyl actualizará las bolsas de enfermeras «antes de verano»

Con el periodo vacacional encima y las bolsa de Enfermería en León a cero, el anuncio del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sobre que actualizará todas las bolsas de empleo de este colectivo «antes del verano» da esperanzas de poder cubrir de forma temporal las plazas que resulte necesario por el descanso de la plantilla.

En León, casi 700 profesionales están pendientes de entrar por primera vez en la lista de empleo del Servicio de Salud de CyL (Sacyl) tras más de dos años. Se trata, fundamentalmente, de las enfermeras que acabaron su grado desde 2022 hasta la actualidad y que figuran en una relación conocida como Lista Cero, donde el orden para ser llamadas a un trabajo temporal se establece por hora y día de inscripción.

Al pasar a engrosar la bolsa de empleo «normal» se resitúan por sus verdaderos méritos y capacidad según el tiempo que hayan trabajado, la formación adquirida por cursos (que caduca a los 10 años) y la puntuación en las oposiciones que aprobaron, de modo que el criterio de llamamiento se establece en función de un baremo laboral y académico.

La bolsa de empleo de Enfermería es un auténtico libro de 1.572 páginas donde figuran 29.800 candidatos definitivos a las plazas que se ofertan en la comunidad. Dentro de ella ya están incluidas 4.066 profesionales de la provincia, 2.698 del área de León (cuyos nombres copan las páginas 236 a 378 de la bolsa) y 1.368 del Bierzo (que dan contenido a las páginas 379 a 451).

Las nuevas incorporaciones sumarán 8.000 personas en el conjunto autonómico, por lo que la gestión «no es fácil», según admite el consejero, quien incidió en que las enfermeras «no sobran» en la comunidad, y tienen una bolsa abierta para presentar sus méritos ahí.

Sacyl está impulsando la incorporación «de manera progresiva de plazas a las plantillas orgánicas de las seis especialidades de Enfermería autorizadas» y próximamente va a crear 64 plazas de la categoría de Familiar y Comunitaria. «Una vez finalicen los procesos de todas las especialidades de Enfermería, se abordará la adecuación de las plantillas en función de las necesidades en cada una de las Gerencias», señaló.

Los ojos también miran hacia el centenar de enfermeras y enfermeros que se acaban de graduar y que comenzarán la etapa laboral «en un momento complejo y apasionante para el sistema sanitario», ya que «vivimos en una sociedad que ha redescubierto, con más fuerza que nunca, la importancia de los cuidados, de la salud pública y de la vocación profesional», les indicó el vicerectoirde Actividad Académica de la Universidad leonesa, Julio Abad.

En esa búsqueda del camino profesional, también les invitó a «mirar hacia León», en un intento de fidelizar en la provincia «a profesionales preparados, comprometidos y con vocación de servicio».

Vázquez coincide en que el reto es «intentar que el personal que se forma en nuestras facultades de Enfermería se quede». Para ello, en los dos últimos años «se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar» en este aspecto con contratos de seis meses y mejor cuantía y planes de fidelización, además de un aumento de las plazas de formación EIR.