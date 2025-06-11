Los afectados por la colza reclaman más investigación y medios en el Congreso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las víctimas del síndrome del aceite tóxico, con 700 afectados en León, pidieron ayer en un acto en el Congreso de los Diputados más profesionales formados, reconocimiento y recursos económicos para «vivir con dignidad», unas actuaciones que reclaman hace más de cuatro décadas. Cuando se cumplen 44 años del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado, la Agrupación de Asociaciones de Víctimas del Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), solicitó que «se termine este castigo». «Primero se cruzó en nuestras vidas el veneno y después hemos sufrido un maltrato por las instituciones públicas. Es hora de que se reconozcan nuestras necesidades», exigieron. La organización, con una mayoría de afectados de Madrid pero también de CyL y Castilla-La Mancha, explicó que solo reclaman que el Estado asuma responsabilidades: «Queremos continuidad en la formación de profesionales, ser atendidos de manera ordinaria en los centros de sanidad, una revisión anual y que se creen convenios de investigación que permita encontrar respuesta y tratamientos que alivien el dolor». La presidenta del Congreso, Francina Armengol, señaló que «nunca es tarde para hacer memoria, desplegar recursos y ampliar los derechos sociales de los supervivientes».