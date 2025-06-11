Sepes analiza en León el mercado laboral y "las relaciones humanas»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Se está produciendo una revolución silenciosa del mercado de trabajo, se está estabilizando y consolidando más empleo, empleo de calidad, con mejores salarios, pero necesitamos dar un paso adicional, más cualitativo en el análisis». Bajo esa premisa, según palabras del director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Sepe, se celebran ayer y hoy en León las Jornadas Técnicas del Observatorio de las Ocupaciones de la entidad estatal de empleo.

La cita se centra en el estudio de «los itinerarios vitales, esos trayectos, esos caminos del empleo que las distintas personas, a nivel individual y en sociedad, van transitando de un empleo a otro, en algunas ocasiones pasando por el desempleo, siempre formándose y en unas relaciones humanas que son las que queremos incorporar también a los estudios cualitativos del Observatorio Ocupacional». Todo, dijo, en un escenario económico que permite «dedicar mucho tiempo a hacer política con pincel fino, políticas y métodos con pincel fino».

Gerardo Gutiérrez Ardoy estuvo acompañado por el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz; el subdirector general de Estadística e Información, Federico Muñiz; la directora del Sepe de León, Elena Ruiz Montero, y por el arquitecto, dibujante y humorista José María Pérez, Peridis, quien dijo: «Se puede hacer todo. Faltan ideas y falta empuje y lo que no tenemos en la sociedad rural es este empuje que permita que se queden los titulados viviendo en su tierra», subrayó. «No nos podemos dormir y hay que seguir trabajando, sobre todo en León, por esta provincia, ya que tenemos una dispersión geográfica, reto demográfico dentro de la administración, lo cual es muy importante», añadió.