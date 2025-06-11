Jaime de Lamo, Mónica Ramírez y Fernando Morano sopesan optar al cargo de juez decano

Jaime de Lamo Rubio, magistrado titular del Juzgado de lo Social número 1 de los de León, Mónica Ramírez Encinas, responsable de uno de los dos juzgados de Familia de la capital, en su caso el de Primera Instancia 11 y Fernando Morano Seco, adscrito en los últimos años a las salas de Instrucción 1 y Penal 2 de León, se ciernen como presumibles candidatos al cargo de juez decano de la capital, del que sale Pablo Arraiza tras su selección en calidad de candidato único para la presidencia de la Audiencia Provincial de León.

Las elecciones se celebrarán presumiblemente el próximo miércoles 18 de junio, según la planificación que se había diseñado para el relevo. La legislación vigente refiere que hasta el día antes de los comicios, a los que acudirán a votar alrededor de 25 magistrados y jueces de las salas de Sáenz de Miera, pueden presentarse las candidaturas.

La directiva de 1989 rezaba que para elegir al nuevo decano se necesita una mayoría de 3/5 en la primera ronda o la mayoría simple en la segunda votación. Ello comporta que el nuevo decano necesita al menos quince apoyos.

De Lamo ya fue candidato en las elecciones de 2012, cuando se enfrentó a Luis Alberto Gómez, que terminó siendo el elegido. Cuenta con la experiencia a su favor y goza de predicamento entre los profesionales de la casa, por su talante y su disposición. Protagonizó un juicio sonado en el transcurso de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, donde decidió celebrar una vista sin secretario judicial para no perjudicar los intereses de las partes. La teoría reza que debería de ser quien contase con los apoyos mayoritarios.

Mónica Ramírez juega una baza a su favor. La disposición del Consejo General del Poder Judicial para favorecer los accesos femeninos a los cargos judiciales es evidente con las últimas decisiones. Pero en este caso, serán los profesionales de la magistratura y la judicatura quienes tengan la última palabra.

Morano es un valor emergente. Por su juventud y su constancia se ha convertido en una apuesta firme, pese a que no ostenta de momento la titularidad de ninguna sala. Caso de no acceder al cargo, es previsible que el futuro le ofrezca una nueva oportunidad. Quienes lo conocen le vaticinan una carrera brillante ajena al valor de su apellido.

La persona que acceda al cargo deberá ostentarlo durante los próximos cuatro años. En su hoja de haberes habrá de afrontar la mutación a los Tribunales de Instancia, prevista en León para el 31 de diciembre, además de solventar las exigencias que derivan de la necesidad de un nuevo Juzgado de Primera Instancia, una sala más de lo Penal y la conclusión de las obras de remodelación de las instalaciones de Sáenz de Miera. Más los añadidos que puedan surgir.

