Muere Pablo González, patrono de la Fundación Cepa González Díez

La Fundación Cepa González Díez y la Fundación Residencia Vegaquemada lamentan profundamente el fallecimiento de Pablo González Martínez, ocurrido en la noche del martes 10 de junio. González Martínez, vocal del Patronato de la Fundación CEPA desde su creación en 2013, fue una figura clave en el impulso de obras sociales y educativas en la provincia de León, además de estar vinculado profesionalmente a la Fundación Residencia Vegaquemada.

Los patronos y trabajadores de ambas fundaciones han expresado su tristeza a través de un emotivo mensaje: “Te fuiste sin apenas dar tiempo a las despedidas. Tu luz se apagó con la serenidad y discreción que marcaron tu vida. No solo perdemos un patrono, sino a un hombre bueno, de gran sencillez y bonhomía. Echaremos de menos tu presencia en los despachos, en los actos de nuestro Museo y tu compromiso con el legado familiar”.

En su memoria, las fundaciones destacan su dedicación y afecto, especialmente hacia su nieta, y aseguran que acompañarán a su familia en este duelo. “Gracias por todo, D. Pablo. Te recordaremos siempre. Descansa en paz”, concluye el comunicado.