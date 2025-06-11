Ocho grados se reivindican en la ULE con una nota de corte superior al 10

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

A las 10.00 horas de hoy se abre la Caja de Pandora y los alumnos que se presentaron a la PAU sabrán qué nota han obtenido en el examen y también cuál es la nota ponderada entre ésta y la que obtuvieron en Bachillerato. Con esta última información, comenzarán las cábalas y las consultas a las notas de corte para ver qué opciones tienen de entrar a la carrera en la que han puesto su foco para, después, desarrollar su carrera profesional.

La Universidad de León cuenta con una oferta de cerca de medio centenar de títulos —incluidos los dobles recorridos— y en ocho de ellos la nota de corte que fijaron los alumnos que este año acaban primero está por encima del 10. Por este orden, Ingeniería Aeroespacial, Biotecnología y Veterinaria se consolidan como los grados más demandados de la institución académica leonesa, con más de un 11,5 de nota de corte. Aeroespacial es el único título que supera los 12 puntos, con 12,708, mientras que Biotecnología está en 11,813 y Veterinaria se consolida también en esta tríada con un 11,630, registrando los tres un incremento en la nota de corte respecto al curso 2023/2024.

Los ocho títulos con más tirón de la Universidad de León lo completan Enfermería en León, Enfermería en Ponferrada, Fisioterapia, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial y el doble recorrido en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, que ha dado un salto exponencial desde el curso anterior, cuando tan sólo tenía una nota de corte de un 5,000 para pasar al 10,207 y colarse entre los ocho títulos que piden más del 10.

Un número que orienta

La nota de corte es una cifra orientativa que pone en contexto a los estudiantes sobre la demanda de los grados universitarios. No es una cifra fija, sino que cada año varía porque la determina la nota del alumno que ocupó la última plaza de cada título. Esa nota es, por lo tanto, un indicador del interés que despierta, ya que los estudiantes ahora pueden sacar hasta 14 puntos presentándose a varias optativas en la PAU para subir nota.

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se ha descolgado de este selecto grupo que exige a los alumnos sacar más de un diez en la nota ponderada, en el que ha entrado con fuerza, desde hace tres cursos, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Junto con el antiguo grado de Inef, el de Biología es otro de los grados que está siempre entre los grados más demandados y en ambos casos superan en las notas de corte de 2023/2024 el nuevo, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de hecho, se queda a unas décimas del 10 con un 9,9512 mientras que Biología se quedó el curso pasado con un 9,467.