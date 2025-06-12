Villaquilambre ayuda a sus 10 pedanías con 70.000 €, un 15% más

El Ayuntamiento de Villaquilambre firmó los convenios de colaboración para la organización de las fiestas patronales de las 10 localidades que componen el municipio, que suman 70.000 euros en subvenciones, 10.000 más que el año pasado, lo que supone un aumento del 15%. Cada pedanía recibe una aportación económica que se otorga en función del tamaño de la localidad, el número de habitantes o el número de fiestas patronales que celebre. En virtud de esos acuerdos, Navatejera dispondrá de 18.100 euros para organizar las festividades de San Miguel y Los Altares.; Villaquilambre 10.950 € para el Corpus y la Magdalena; San Pelayo, en Villanueva del Árbol, 4.750 €.; y la misma cantidad Villamoros para Santiago. y Robledo y Villasinta para San Roque. Villaobispo celebra la Pascua Florida (10.600 €); Villarrodrigo, la Natividad (6.050 €); Canaleja y Castrillino, San Miguel y San Cosme y San Damián, (2.650 €).