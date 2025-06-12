Guerra abierta en las universidades gallegas por el grado de Medicina

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El grado de Medicina se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para Galicia, con una guerra abierta, sobre todo desde Vigo, pese al acuerdo alcanzado por los rectores de las universidades públicas con la Xunta para descentralizar los estudios de este ansiado título que hasta este momento tan sólo imparte la Universidad de Santiago de Compostela.

El alcalde de Vigo, Abel Cabellero, se resiste a perder la implantación de este grado de manera exclusiva, pese que los rectores han organizado un grupo de trabajo para ver cómo reorganizan los ajustes en la docencia que han sentado las bases del acuerdo y que da continuidad al logrado en 2015, que establecia el sistema con la Universidad de Santiago de Compostela como eje desde el que pivotaban los estudios. Caballero se resite y hoy mismo llevará esta cuesión al pleno del Ayuntamiento de Vigo, donde el PP ya ha anunciado que respaldará la iniciativa que llevará a votación el alcalde socialista.

La encrucijada a la que se enfrenta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es similar a la que tuvo que afrontar el de Castilla y León, Alfonso Fernández, Mañueco, cuando el ex rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, recuperó la reivindicación leonesa en un acto de inicio de curso ante la consejera de Educación, Rocío Lucas. El presidente de la Junta tomó la línea del medio y dejó en manos de las cuatro universidades públicas —León, Burgos, Salamanca y Valladolid— la necesidad de llegar a un consenso. Tras León, Burgos también reclamó Medicina, algo que enojó aún más a Salamanca y Valladolid que hasta ahora son las únicas que cuentan con el grado. Finalmente, el consenso se logró con concesiones, de tal forma que Salamanca conseguía Veterinaria y Valladolid, Farmacia.

En Galicia parece que la situación está más enconada, con Abel Caballero blandiendo la espada y diciendo que no se conformará con los ajustes en la docencia y que reclama, sí o sí, una facultad. León la abrirá en el curso 2026/2027, misma fecha que baraja Burgos, con lo que el noroeste sumará site facultades, pendiente de lo que ocurra con la batalla gallega, después de que Coruña y Vigo abrieran el melón de la discordia.

La demanda del título de Medicina ha generado una verdadera fiebre a nivel naciona, con 10 facultades sólo en Madrid y una por cada una de las provincias que componen Andalucía. León consiguió el beneplácito tras décadas reivindicándolo tanto desde la institución académica como desde la propia sociedad, aunque el plácet llega ahora en un momento complejo, pese al déficit de sanitarios en el sistema nacional, sobre todo centrado en algunas especialidades.