Más del 97 % de los alumnos que se han presentado a la PAU en Castilla y León han aprobado

Los alumnos que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han conocido esta mañana sus calificaciones: más del 97 % de los castellanos y leoneses han aprobado el examen.

La nota media global de los alumnos ha alcanzado un 7,05 sobre 10 en la fase general, lo que vuelve a constatar que el nivel académico de los jóvenes de la Comunidad es excelente.

La Consejería de Educación felicita al alumnado por estos resultados tan positivos. Cabe recordar que éste es el primer año desde 2020 que la prueba no permitía optatividad. Aun así, la nota media obtenida y el porcentaje de aprobados se mantiene similar a los años en los que sí era posible elegir entre varias opciones y muy superior a los años previos a dicha optatividad.

En la convocatoria ordinaria de este 2025, celebrada los días 3, 4 y 5 de junio, se presentaron más de 10.368 alumnos, un 1,32 % más que el año anterior. Los exámenes se celebraron con total normalidad y sin que se registraran incidentes, por lo que la Consejería de Educación felicita a todos los docentes, los universitarios y los no universitarios, que han trabajado en esta edición de la PAU.

Una PAU más homogénea

La prueba de acceso a la universidad de este 2025 ha sido la más homogénea de los últimos años. Gracias al trabajo conjunto con otras comunidades autónomas, se han unificado fechas de los exámenes y, en gran medida, los criterios de corrección, como por ejemplo, la penalización correspondiente a las faltas de ortografía.

Asimismo, la mayor parte de las comunidades se han puesto de acuerdo en el orden de desarrollo en las pruebas de las distintas materias.

Así, la Junta de Castilla y León considera que se ha dado un gran paso en pro de la igualdad de oportunidades, aunque seguirá demandando una prueba única y homogénea en todo el territorio nacional, al existir un distrito universitario único.