Así está afectando el 'apagón' de Chamartín a los trenes de León

El servicio de trenes con origen o destino en Chamartín-Clara Campoamor de Madrid ha quedado interrumpido la tarde de este jueves por falta de tensión en la estación tras el descarrilamiento de un tren en la entrada a la infraestructura ferroviaria madrileña.

El incidente ha ocurrido sobre las 14.00 horas tras quedar sin tensión las instalaciones a causa de la salida del eje de la locomotora de cola de un tren que realizaba su entrada en la estación, han informado desde Adif. Los viajeros del tren afectado han sido evacuados.

Una incidencia que ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de los corredores de alta velocidad que tienen origen y destino en la estación, es decir, los que unen Madrid con Levante, Galicia y el Norte.

No obstante, sobre las 15.00 horas, se ha logrado recobrar el suministro eléctrico en parte de la estación, las vías de alta velocidad número 18, 19 y 20, lo que ha permitido recuperar las circulaciones con origen o destino con el Norte/Noroeste peninsular (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria).

Pese a ello, algunos de estos trenes han registrado retrasos importantes en las horas programadas de salida y llegada, algunos de ellos hasta de dos horas.

Por su lado, los trenes que conectan Madrid con Levante (Cuenca, Albacete, Valencia, Murcia y Alicante) han sido desviados desde las 16.00 horas a la estación de Atocha, tanto en el caso de Renfe (AVE y AVLO) como de Iryo y Ouigo. Desde Adif han informado que el corte permanecerá al menos durante toda la jornada de este jueves.

En total, se han visto afectados 16 trenes con salida o llegada a Chamartín, que bien no han podido realizar el trayecto o registraban demoras importantes, según ha apuntado a Europa Press un portavoz de Renfe. De ellos, ocho correspondían a circulaciones programadas en el corredor Norte/Noroeste y los otros ocho a la zona de Levante.

Los trenes de alta velocidad con origen y destino en Puerta de Atocha (los que conectan con Barcelona y el sur) operan con normalidad, así como todos los servicios de media distancia convencional y Cercanías.

En estos momentos los trabajos de Adif se centran en la retirada del tren accidentado, para posteriormente poder reparar los daños causados en la infraestructura (catenaria, vía e instalaciones), así como en recuperar la tensión en las vías que siguen afectadas con el objetivo de poder recuperar la normalidad lo antes posible.

El objetivo fundamental del gestor ferroviario es poder recuperar toda la capacidad ferroviaria de la estación de Chamartín y, una vez solucionada, se podrá abordar la investigación sobre las causas de la incidencia.

En un comunicado, Adif ha lamentado las molestias causadas a los viajeros y ha aconsejado que, para cualquier información adicional, se contacte con la operadora con la que se tiene previsto viajar.