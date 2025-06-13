La investigación de un alumno de Agustinos, premio a nivel nacional

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

"Se está perdiendo el pensamiento crítico y a la sociedad de hoy nada le parece relevante, no importa nada , nada tiene sentido", comenta con un aplomo sorprendente para su edad el alumnos de los Agustinos de León Álvar Sadoq Vieira González. Tiene 17 años y hoy recogerá en Madrid el Premio Nacional de Investigación San Agustín que convoca cada año la Federación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Agustinianos para fomentar entre el alumnado la metodología científica. Álvar presentó su trabajo con el acompañamiento de su profesor de Religión y Filosofía, Benito Enrique García Guerrero, con la idea «de reivindicar el papel de la filosofía en el mundo moderno y su aporte a otras ramas del conocimiento», como explica el brillante alumno que tiene en mente estudiar, una vez supere el próximo curso segundo de Bachillerato, el doble grado de Física y Matemáticas.

Alumno y profesor defiende que la filosofía «aporta lucidez de conciencia, claridad y ayuda a conocer al mundo a uno mismo». El docente destaca de su pupulo su capacidad de trabajo y su inteligencia, que ha dejado ver en la intensa investigación realizada bajo el título Ciencia con conciencia, que se alzó con el primer premio en la categoría de Bachillerato.