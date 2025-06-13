Gazola instruye a sus 3.000 soldados sobre la responsabilidad al volante

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Ejército de Tierra celebra en Conde de Gazola unas intensas jornadas centradas en la seguridad vial con el objetivo de concienciar a los cerca de 3.000 efectivos que trabajan en este acuertelamiento sobre los siniestros de tráfico, inciciendido también en los peligros que supone la ingesta de alcohol y otras sustancias. Todo ello, como apuntó el jefe de la Sección y Conducción de Seguridad Vial, el teniente coronel Ángel Tomé, que para un soldado la infracción, además de tener consecuencias civiles, también se somete al código penal militar. «Los militares tienen que cumplir con un plus de ejemplaridad, no sólo cuando llevan el uniforme, también cuando van de civiles», añadió Tomé, mientras que el general jefe del Maca, Antonio Mongío Bergua, resaltó que este encuentro, «no es sólo un recordatorio de cómo proceder, es un espacio de compromiso para la concienciación colectiva».

Para aumentar la concienciación, los alumnos de la Escuela de Municipal de Música, Danza y Teatro de León, en colaboración con alumnado del Colegio María Auxiliadora, hicieron una treatralización muy realista en la que un joven militar, tras tomarse «tan sólo unas copas», protagoniza un accidente en el que fallece otro joven y otra víctima sufre una lesión que la deja en silla de ruedas. Una simulación completa, desde que el joven soldado queda con sus amigos hasta la escena de hospital donde finalmente es arrestado y llevado a prisión.

Los militares de las diferentes unidades que operan en Conde de Gazola tuvieron tambié una explicación sobre los efectos del alcohol y clases de conducción sobre diferentes terrenos y con distintos vehículos.