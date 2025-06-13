Diario de León

La Guardia Civil no se lo piensa: estas son las multas más habituales del verano por cometer infracciones

El aumento de los desplazamientos intensifica el control de las carreteras por parte de la Benemérita

La Guardia Civil realiza un control en una carretera.

La Guardia Civil realiza un control en una carretera.

Redacción
León

Durante el verano en España, la Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica los controles en las carreteras debido al aumento de desplazamientos, lo que lleva a un incremento de las multas. A continuación, te detallo las infracciones más comunes durante esta temporada, basadas en la información más reciente y relevante:

Exceso de velocidad.

Exceso de velocidad

Es la infracción más frecuente, ya que muchos conductores superan los límites establecidos. Las sanciones varían según la gravedad:
  • Multas de 100 a 600 euros.
  • Pérdida de 2 a 6 puntos del carné.
En casos extremos (superar el límite en más de 60 km/h en vías urbanas o 80 km/h en interurbanas), puede considerarse delito, con penas de prisión de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad.
Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas

Tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l en aire espirado (0,15 mg/l para conductores noveles o profesionales): multas de 500 a 1.000 euros y pérdida de 4 a 6 puntos.
Tasa superior a 0,60 mg/l se considera delito, con posibles penas de prisión de 3 a 6 meses y retirada del carné de 1 a 4 años.
Uso del móvil al volante.

Uso del móvil al volante

Sujetar el teléfono móvil, incluso sin usarlo, conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos.
Manipular el GPS o similares también se sanciona con 200 euros y 3 puntos.
No usar el cinturón de seguridad.

No usar el cinturón de seguridad

Tanto conductores como pasajeros que no lo lleven abrochado enfrentan una multa de 200 euros y si es el conductor, conlleva la pérdida de 4 puntos. Esto incluye a menores sin sistemas de retención adecuados, donde la responsabilidad recae en el conductor.
Conducir con chanclas, descalzo o sin camiseta.

Conducir con chanclas, descalzo o sin camiseta

La multa por conducir con chanclas en España puede ser de 80 euros.
Equipaje mal organizado.

Equipaje mal organizado

Llevar maletas o bultos en el habitáculo sin asegurar correctamente puede resultar en multas de 200 a 500 euros y la pérdida de 4 puntos, ya que puede interferir con la conducción o convertirse en un peligro en caso de accidente.
Tirar colillas por la ventanilla.

Tirar colillas por la ventanilla

Esta acción se castiga con hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos, debido al riesgo de incendios forestales.
Aranda de Duero.- Imagen de archivo de una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). EFE/Paco Santamaría

Circular con la ITV caducada o sin seguro

ITV caducada: multa de 200 euros (500 euros si el resultado es negativo y el vehículo no puede circular).
Sin seguro obligatorio: sanciones de hasta 3.000 euros y posible inmovilización del vehículo.
Estacionamiento indebido.

Estacionamiento indebido

Aparcar en zonas prohibidas, como aceras, pasos de peatones o áreas turísticas, conlleva multas de hasta 200 euros, y en algunos casos, la retirada del vehículo por la grúa.
Conducir con el codo fuera de la ventanilla.

Conducir con el codo fuera de la ventanilla

Conducir con el codo fuera de la ventanilla: hasta 200 euros en función de la gravedad de la infracción.
Llevar más pasajeros de los permitidos.

Llevar más pasajeros de los permitidos

Llevar más pasajeros de los permitidos: multas de 80 a 500 euros, y hasta 4 puntos si supera el 50% de las plazas autorizadas.
Poner los pies en el salpicadero (copiloto).

Poner los pies en el salpicadero (copiloto)

Poner los pies en el salpicadero (copiloto): multa de 100 euros, aplicable al pasajero o al conductor por permitirlo.
