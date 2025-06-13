La Guardia Civil no se lo piensa: estas son las multas más habituales del verano por cometer infracciones

Durante el verano en España, la Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica los controles en las carreteras debido al aumento de desplazamientos, lo que lleva a un incremento de las multas. A continuación, te detallo las infracciones más comunes durante esta temporada, basadas en la información más reciente y relevante:

PIXABAY Exceso de velocidad

Multas de 100 a 600 euros.

Pérdida de 2 a 6 puntos del carné. En casos extremos (superar el límite en más de 60 km/h en vías urbanas o 80 km/h en interurbanas), puede considerarse delito, con penas de prisión de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad. Es la infracción más frecuente, ya que muchos conductores superan los límites establecidos. Las sanciones varían según la gravedad:En casos extremos (superar el límite en más de 60 km/h en vías urbanas o 80 km/h en interurbanas), puede considerarse delito, con penas de prisión de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad.

PIXABAY Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas Tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l en aire espirado (0,15 mg/l para conductores noveles o profesionales): multas de 500 a 1.000 euros y pérdida de 4 a 6 puntos.

Tasa superior a 0,60 mg/l se considera delito, con posibles penas de prisión de 3 a 6 meses y retirada del carné de 1 a 4 años.

PEXELS Uso del móvil al volante Sujetar el teléfono móvil, incluso sin usarlo, conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos.

Manipular el GPS o similares también se sanciona con 200 euros y 3 puntos.

PIXABAY No usar el cinturón de seguridad Tanto conductores como pasajeros que no lo lleven abrochado enfrentan una multa de 200 euros y si es el conductor, conlleva la pérdida de 4 puntos. Esto incluye a menores sin sistemas de retención adecuados, donde la responsabilidad recae en el conductor.

PEXELS Conducir con chanclas, descalzo o sin camiseta La multa por conducir con chanclas en España puede ser de 80 euros.

PEXELS Equipaje mal organizado Llevar maletas o bultos en el habitáculo sin asegurar correctamente puede resultar en multas de 200 a 500 euros y la pérdida de 4 puntos, ya que puede interferir con la conducción o convertirse en un peligro en caso de accidente.

PIXABAY Tirar colillas por la ventanilla Esta acción se castiga con hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos, debido al riesgo de incendios forestales.

PACO SANTAMARÍA Circular con la ITV caducada o sin seguro ITV caducada: multa de 200 euros (500 euros si el resultado es negativo y el vehículo no puede circular).

Sin seguro obligatorio: sanciones de hasta 3.000 euros y posible inmovilización del vehículo.

PIXABAY Estacionamiento indebido Aparcar en zonas prohibidas, como aceras, pasos de peatones o áreas turísticas, conlleva multas de hasta 200 euros, y en algunos casos, la retirada del vehículo por la grúa.

PEXELS Conducir con el codo fuera de la ventanilla Conducir con el codo fuera de la ventanilla: hasta 200 euros en función de la gravedad de la infracción.

PIXABAY Llevar más pasajeros de los permitidos Llevar más pasajeros de los permitidos: multas de 80 a 500 euros, y hasta 4 puntos si supera el 50% de las plazas autorizadas.