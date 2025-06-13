Ya hay fecha para la apertura de las piscinas de Trobajo del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la concejalía de Deportes, ha establecido para el 21 de junio la apertura de las piscinas del Centro de Ocio de Trobajo del Camino. Para su puesta a punto de cara a la época estival y para proceder a la limpieza y desmontaje de la cúpula, la instalación permanecerá cerrada del 16 al 20 de junio, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo mantiene para esta temporada de piscinas los mismos precios que en años anteriores. El precio de la entrada para niños y niñas de hasta 14 años y para los mayores de 65 años será de 0,95 euros, mientras que el acceso para adultos tendrá un coste de 1,55 euros.

A disposición de los usuarios también se encuentra la posibilidad de adquirir un bono de 15 baños con un precio de 11,40 euros para menores de hasta 14 años y mayores de 65 años, y de 20,15 euros para los adultos.

En el caso de las piscinas municipales de San Andrés del Rabanedo se están realizando las tareas para su puesta a punto y su próxima apertura a finales de junio, después de las fiestas del Corpus.

Tanto en el Centro de Ocio de Trobajo del Camino como en las piscinas de San Andrés del Rabanedo, se encuentra habilitado servicio de bar y restauración. El horario de las piscinas también será el habitual, es decir, de 12:00 horas a 21:00 horas de forma ininterrumpida.

Siguiendo la política establecida para garantizar la transparencia y la buena gestión en las instalaciones municipales no está permitido, de momento, el pago en efectivo. La adquisición de la entrada y el acceso a las piscinas se hará a través de la aplicación Sporttia, que es gratuita para los usuarios, quienes dispondrán de una tarjeta física que se les entregará. Para accesos puntuales se dispondrá de una entrada en papel con un código QR.

Paralelamente, y como ya se hiciera el año pasado, se permitirá a los usuarios el pago con tarjeta, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y Caja Rural para la cesión de cuatro datáfonos. Dos de ellos estarán situados en el Centro de Ocio de Trobajo del Camino y los otros dos en las piscinas de San Andrés.