La ULE gradúa a 100 nuevos educadores físicos deportivos reivindicado el deporte clave para lograr una sociedad más activa y saludable

Graduación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León.ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha graduado este viernes a cien nuevos graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, llamados a desempeñar un papel clave en la promoción de la salud, la educación en valores. la integración social y la mejora de la calidad de vida a través del ejercicio físico.

Un emotivo acto de graduación que ha tenido lugar en el salón de grados de la Escuela de Ingenierías y que ha estado presidida por la rectora de la ULE, Nuria González, que ha destacado la importancia del deporte en el marco de una sociedad cada vez más sedentaria, digital y acelerada.

“Hoy en día vuestro papel es más necesario que nunca. Sois los que vais a impulsar hábitos de vida activos y saludables. Quienes vais a inspirar a niños, jóvenes y mayores a descubrir el poder transformador del ejercicio físico. Quienes vais a contribuir, desde vuestras distintas salidas profesionales, a construir una sociedad más sana, equilibrada y humana”, destacó la rectora.

Durante su intervención, la rectora recordó como el deporte no es solo una disciplina académica o una actividad física, sino que es una escuela de vida y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte un ejemplo cómo formar personas con vocación, energía y valores, “siempre comprometida con la excelencia, de la mano de un equipo docente que, como entrenadores, no solo preparan, sino que inspiran”.

Un equipo docente que no se entendería sin el profesor Gerardo Villa Vicente, recientemente fallecido, y que, según recordó la rectora, marcó un antes y un después en la Facultad, siendo el primer catedrático de Educación Física Deportiva en la Universidad de León y uno de los grandes impulsores de estos estudios.

Su pasión por la enseñanza, su excelencia investigadora, su compromiso con el deporte y su enorme calidad humana lo convirtieron, según destacó la rectora, en un referente para generaciones de estudiantes y colegas. “Sembró cientos, miles de vocaciones como las vuestras y aunque hoy no está, sigue presente en el recuerdo, en la memoria compartida y en todo lo que ayudó a construir”.

Por todo ello y como homenaje a su legado y a toda una vida dedicada al progreso de la Universidad de León, el Consejo de Gobierno aprobó recientemente concederle la Medalla de la Universidad a título póstumo.

Un recuerdo que también tuvieron los representantes de los estudiantes, que le agradecieron por “trasmitirnos una amplísima parte de tu conocimiento”. Una intervención que sirvió para reivindicar la profesión de educadores físicos deportivos y el papel que juegan en ámbitos tan importantes como la salud humana. “Debemos seguir defendiendo lo que somos y lo que aportamos a la sociedad. Creemos firmemente en el poder transformador del movimiento”.

Una defensa que también realizó el profesor Eugenio Izquierdo, que ejerció de padrino de la XII promoción, remarcando de la necesidad de seguir “luchando para que nuestro trabajo sea reconocido”. Durante su intervención recordó a los recién estudiantes que el trabajo bien hecho cuesta y que alcanzar la excelencia depende de tres factores: una formación permanente, la autocrítica e ilusión y pasión por el trabajo.

Un acto que contó con la participación de la presidenta del Colegio Oficial de Educadores Físicos, Cristina Vaquero Matías, y que cerró el decano de la FCAFD, Juan Carlos Morante, que destacó el compromiso y la preparación del estudiantado, recordó que ningún logró se alcanza solo y les animó a continuar formándose y creciendo profesionalmente.