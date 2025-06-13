Villadangos prepara otra ampliación para ser referente industrial del norte del país

El polígono de Villadangos del Páramo es en este momento la infraestructura industrial más grande del noroeste de España, tras la ampliación de la fase primera con 184 hectáreas, que acabarán de ponerse en servicio este verano y que duplican su oferta de suelo inicial; y trabaja ya en una tercera fase de ampliación, que lo convertirá en el polígono industrial más grande del norte de España. Así lo señalaron ayer los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita a las obras de la nave logística con la que la cadena de supermercados Dia abastecerá a sus establecimientos de Castilla y León y Asturias, actualmente en construcción y que entrará en servicio en el primer trimestre del año que viene. Sin concretar datos hasta el que el proyecto «esté armado», el consejero considera «pertinente decir que no nos paramos aquí, que vamos a esperar a que esté cerrado para hacer la pertinente presentación». Sobre la ocupación de la segunda fase del polígono, que el mes que viene terminará sus obras de ampliación, indicó que existe ya una reserva del 78% de suelo, lo que «muestra que el interés es muy alto. Hay proyectos en los que ya se está trabajando, aunque las empresas los presentarán en su momento con nuestro acompañamiento». «Estamos hablando de muchos empleos directos, aunque hay que pensar en todos los indirectos e inducidos que proporcionan. Los más de 90 millones de euros de inversión en suelo industrial del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en León van en el camino de generar oportunidades». Suárez-Quiñones añadió que la Junta trabaja en dotar a la infraestructura de un sistema de autoconsumo de energía eléctrica verde «que no va a tener ninguna infraestructura en España». Se trata de «un atractivo más para la competitividad de las empresas que se instalen en este suelo de León». La obra de esta infraestructura energética se licitará este mismo año, y colocará a Villadangos «en España y en Europa como un polígono verde de referencia, el primero de España». El consejero hizo hincapié en la declaración de Plan Regional de Ámbito Territorial, que permite agilizar en gran medida la burocracia para la instalación de las empresas. Por su parte Fernández Carriedo destacó la inversión de Dia en el polígono leonés, y del apoyo de la Junta al «día a día de los ciudadanos, especialmente en estos momentos tan complicados, hablando de inversión, empleo y futuro para Castilla y León y para la provincia». Señaló el consejero que la Junta ha invertido para suelo industrial y apoyo a la innovación de las empresas desde 2022, tanto en subvenciones como apoyos financieros en León, 500 millones de euros, lo que ha permitido apoyar a 2.400 empresas y generar una inversión total de más de 1.000 millones de euros».

Dia abrirá su centro logístico a comienzos de 2026, en el que inverte 42 millones de eurosMUELLES EN EL CENTRO LOGÍSTICO127Serán 61 en la zona de recepción y 66 en el área de expedición, con casi 100.000 cajas que saldrán a diario hacia 200 tiendas de Dia en Castilla y León y Asturias