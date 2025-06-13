Diario de León

Con el 78% de la segunda fase del polígono ya copado por nuevas empresas, la Junta anuncia más suelo industrial

Villadangos prepara otra ampliación para ser referente industrial del norte del país

El sistema de autoconsumo de energía verde se licitará este año y será puntero

Los consejeros visitaron ayer las obras del centro logístico de Dia en el polígono de Villadangos.

Los consejeros visitaron ayer las obras del centro logístico de Dia en el polígono de Villadangos.

El polígono de Villadangos del Páramo es en este momento la infraestructura industrial más grande del noroeste de España, tras la ampliación de la fase primera con 184 hectáreas, que acabarán de ponerse en servicio este verano y que duplican su oferta de suelo inicial; y trabaja ya en una tercera fase de ampliación, que lo convertirá en el polígono industrial más grande del norte de España. Así lo señalaron ayer los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita a las obras de la nave logística con la que la cadena de supermercados Dia abastecerá a sus establecimientos de Castilla y León y Asturias, actualmente en construcción y que entrará en servicio en el primer trimestre del año que viene. Sin concretar datos hasta el que el proyecto «esté armado», el consejero considera «pertinente decir que no nos paramos aquí, que vamos a esperar a que esté cerrado para hacer la pertinente presentación». Sobre la ocupación de la segunda fase del polígono, que el mes que viene terminará sus obras de ampliación, indicó que existe ya una reserva del 78% de suelo, lo que «muestra que el interés es muy alto. Hay proyectos en los que ya se está trabajando, aunque las empresas los presentarán en su momento con nuestro acompañamiento». «Estamos hablando de muchos empleos directos, aunque hay que pensar en todos los indirectos e inducidos que proporcionan. Los más de 90 millones de euros de inversión en suelo industrial del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en León van en el camino de generar oportunidades». Suárez-Quiñones añadió que la Junta trabaja en dotar a la infraestructura de un sistema de autoconsumo de energía eléctrica verde «que no va a tener ninguna infraestructura en España». Se trata de «un atractivo más para la competitividad de las empresas que se instalen en este suelo de León». La obra de esta infraestructura energética se licitará este mismo año, y colocará a Villadangos «en España y en Europa como un polígono verde de referencia, el primero de España». El consejero hizo hincapié en la declaración de Plan Regional de Ámbito Territorial, que permite agilizar en gran medida la burocracia para la instalación de las empresas. Por su parte Fernández Carriedo destacó la inversión de Dia en el polígono leonés, y del apoyo de la Junta al «día a día de los ciudadanos, especialmente en estos momentos tan complicados, hablando de inversión, empleo y futuro para Castilla y León y para la provincia». Señaló el consejero que la Junta ha invertido para suelo industrial y apoyo a la innovación de las empresas desde 2022, tanto en subvenciones como apoyos financieros en León, 500 millones de euros, lo que ha permitido apoyar a 2.400 empresas y generar una inversión total de más de 1.000 millones de euros».

Dia abrirá su centro logístico a comienzos de 2026, en el que inverte 42 millones de eurosMUELLES EN EL CENTRO LOGÍSTICO127Serán 61 en la zona de recepción y 66 en el área de expedición, con casi 100.000 cajas que saldrán a diario hacia 200 tiendas de Dia en Castilla y León y Asturias

Más de 200 camiones diarios para abastecer Castilla y León y Asturias

El centro logístico que Dia construye en Villadangos, y que estará concluido en el primer trimestre de 2026, tiene una superficie de 64.000 metros cuadrados, y forma parte esencial del Plan Estratético 2025-2029 de la cadena de distribución. Con el almacén que la compañía construyó en Toledo, y el que acaba de abrir en Sevilla. Según explicó Carlos Aznar, director regional de Dia en Castilla y León, generará 200 empleos directos cuando se ponga en marcha. El centro logístico atenderá a los 200 establecimientos que la cadena tiene en Castilla y León y Asturias, y que se verán ampliados en los próximos meses dentro de su proyecto de expansión. La nave logística supone una inversión de 42 millones de euros. La gran nave de Villadangos tiene 127 muelles para carga de camiones, en la recepción 61 muelles y 66 en la zona de expedición. Cada día se moverán en este centro logístico 150 camiones que llegan de proveedores, y otros 60 saldrán a diario hacia las tiendas. Tendrán en el almacén más de 5.000 referencias.Cuenta con una zona de logística inversa, donde recibe de vuelta la mercancía que no se puede vender o donar desde los establecimientos, y que se trata de nuevo. Se trata de reciclar el 95% de los productos, tanto envoltorios como residuos orgánicos para producción energética, para valorizarlos y crear una economía circular. Hay también una zona de refrigeración, con una zona de congelado de 5.000 metros cuadrados, para ultracongelados y está a menos 21º. La zona de refrigerado está entre 0 y 4 grados y tiene 14.000 metros cuadrados y guarda los productos en nevera; y otra de cámara de la fruta y verdura, 5.000 metros cuadrados entre 5 y 8 grados. En esta última los productos entran cada día de proveedor y sale a diario hacia los supermercados, no se almacena. Luego hay 30.000 metros cuadrados de secos, productos que no necesitan refrigeración; donde se organizan productos de muy alta rotación y otros con menos. En las cámaras hay capacidad para almacenar 6.000 palets, y en la zona de seco 22.000 palets. En la cámara salen 37.000 cajas diarias hacia las tiendas, y en la zona de secos salen 60.000 cajas diarias. Cuenta con una zona de oficinas de tres plantas de 900 metros cada una, con vestuarios, comedores, autoconsumo,… Va a haber 1,6 mw de potencia instalada en el techo de la nave, y esperan que el 50% de la energía que consume la nave provenga de ahí. También tendrá un potente sistema de comunicaciones, con un backup secundario para casos de caída, que no pare la actividad. En el almacén operarán 150 máquinas de transporte, con tecnología de litio.
