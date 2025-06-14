UPL cambia de guardia con su primera mujer al frente

El séptimo secretario general será la primera de UPL. Los leonesistas se citan este sábado, desde las 11.00 horas, en el auditorio de Azadinos, para consagrar el cambio de guardia que colocará como líder de la formación a Alicia Gallego. La alcaldesa de Santa María del Páramo y procuradora autonómica tomará el relevo de Luis Mariano Santos, quien no desaparecerá del aparato de poder, sino que se convertirá en vicesecretario general.

La estrategia garantiza la transición tranquila de los leonesistas. Después de los dos mandatos de Santos, en los que la formación partió de la uci y llega con los mejores resultados de su historia, la decisión de colocar por delante a Gallego sin irse aplacó la aparición de posibles alternativas que se alentaban desde fuera con el ánimo de fraccionar de nuevo el partido.

No se consumaron al entender que no había sede vacante. Sin alternativas, el congreso de este sábado se limitará santificar la continuidad del proyecto guiado por Santos, con las elecciones autonómicas del próximo mes de febrero o marzo como cita principal para la que quieren armarse. En este plan, Alicia Gallego, que ya ocupó el número tres del partido: la secretaría de Organización, durante el liderazgo de Melchor Moreno, cuadra con la filosofía del equipo que en estos dos últimos mandatos ha dado la estabilidad necesaria para aprovechar la ola creciente del leonesismo.

La tendencia, de acuerdo a las encuestas, apunta al alza. El congreso de UPL da la oportunidad de lanzar la precampaña de las autonómicas, en las que aspiran a superar los tres procuradores actuales, dos de ellos Santos y Gallego. Esta meta centrará los debates de este sábado, donde el programa anuncia el aguante de once ponencias presentadas por militantes, tras las cuales se procederá a las votaciones.

No cabe alternativa en los casos de secretario y vicesecretario general, Gallego y Santos, que forman candidatura única, ni tampoco para la presidencia, para la que se postula a renovar el salmantino Carlos Javier Salgado, concejal del ayuntamiento charro de Guadramiro y personal de confianza del grupo leonesista en las Cortes autonómicas. Pero sí que deberán definirse los 25 puestos electos del Consejo General: el órgano de decisión máximo entre congresos, encargado de aprobar las candidaturas y los pactos de gobierno. Los 585 militantes con derecho a voto tendrán que rellenar su papeleta para la que se presentan 60 aspirantes, entre ellos Abel Pardo, quien intenta volver a primera línea después de 14 años, cuatro de ellos inhabilitado de militancia, por la polémica de los artículos filonazis de la Llionpedia, la enciclopedia en llionés que promovió en su etapa como edil de Educación, Cultura Leonesa y Nuevas Tecnologías.