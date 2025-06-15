Provocan una estampida de caballos en pleno casco urbano de San Andrés

Una manada de caballos ha irrumpido esta mañana en pleno casco urbano de San Andrés del Rabanedo, después de que el vallado que los mantenía cercados haya sido asaltado esta mañana por segunda vez en los últimos días.

Los animales han salido despavoridos en torno a las 11.00 de la mañana, cuando por motivos que se desconocen aunque se baraja, la venganza personal como argumento, han sido espantados y emprendieron el trote a galope por todo el centro de la localidad.

Fuentes consultadas por este periódico han explicado que no se ha producido daño de ningún tipo y que los únicos efectos han sido la sociedad que ha tenido que limpiarse en algunas zonas propia de los excrementos de los caballos.

El propietario ha conseguido poner coto a la manada, y, después de mantenerlos controlados, ha decidido llevárselos a Villabalter para evitar nuevos futuros ataques, aunque en cualquier caso, ha puesto los hechos en conocimiento de los investigadores, que analizan lo ocurrido y que después de realizar una inspección ocular, creen tener pistas de quien puede estar tras la autoría de los hechos.

El suceso ha provocado numerosas llamadas a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, ante la alerta que ha generado la estampida de los animales y el ruido que se ha provocado como consecuencia de esta situación.