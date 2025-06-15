Arde un coche de la Junta en Trobajo tras un incendio provocado contra un contenedor

Un vehículo del Servicio de Teleasistencia de la Junta de Castilla y León ha ardido esta madrugada en la calle El Sol de Trabajo del Camino, como consecuencia del incendio provocado contra un contenedor que se encontraba en la zona, cuyas gamas se han propagado de forma inmediata y han provocado daños en coches que se encontraban aparcados en la zona.

Existe ya una investigación abierta para tratar de esclarecer las causas del suceso, aunque en los últimos tiempos se han reiterado de forma especial los ataques contra objetos del mobiliario urbano de estas características, tanto en la localidad como en la capital de leonesa.

Por la hora a la que se produjo el suceso, no ha habido que lamentar desgracias de carácter personal, aunque los daños materiales han sido bastante cuantiosos. Los contenedores han quedado inutilizados y el vehículo ha sufrido daños que invitan a pensar en la posibilidad de un siniestro total .

Por el momento no hay pistas sobre la autoría de los hechos, aunque se incardinan dentro de las características habituales de actos vandálicos de estas tipologías, habituales especialmente los fines de semana y que están empezando a preocupar cierta medida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los policías locales de la provincia

Los contenedores serán reparados en las próximas horas y el vehículo permanecía aún esta mañana en la zona de los hechos aunque previsiblemente será necesario darlo de baja, dadas las graves consecuencias que ha causado el suceso en su estructura.