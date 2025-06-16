Los nuevos tipos penales aumentarán las 1.441 causas de violencia machista

La creación de la Sala de Violencia de Género atribuída a León hace quince días no devolverá los plazos razonables para las causas relacionadas con los delitos contra la mujer, como consecuencia de la subsunción de los nuevos tipos de delitos que comporta el cambio de la normativa que introducen las reformas legislativas. A saber. A partir de la modificación, las nuevas competencias que tendrá la sala incluirá todos los delitos sexuales, es decir, las agresiones pero también la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual. Eso, recuerdan los jueces, supondrá un aumento de al menos el 20% en su volumen de trabajo, que en León se situó en 1,441 expedientes el año pasado.

La Ley de Eficiencia contempla la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia en la provincia de León el próximo día 1 de julio para cinco de los siete partidos judiciales de la provincia. Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino comienzan a funcionar con el nuevo engranaje. Pero ninguno de ellos dispone de Sala de Violencia de Género. Sólo León, que comienza a funcionar con el nuevo sistema el 31 de diciembre, igual que Ponferrada.

Pero la ley que modifica las competencias de violencia machista se estrena el 1 de octubre. ¿Qué va a pasar en el último trimestre del año?

CUELLO DE BOTELLA

Los expertos vaticinan un cuello de botella de consecuencias imprevisibles. Dos años después de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí – con adelanto electoral mediante– la medida ha sido pactada por el Gobierno como parte de la Ley de Eficiencia de la Justicia: en ella se establece que a los nueve meses de su entrada en vigor, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir como propia las cuestiones relevantes en materia de violencia sexual de los procesos que se inicien a partir de ese momento. Todo será cuestión de ver cómo queda el asunto.