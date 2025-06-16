El comercio teje la red marca León

Empezó apenas ella sola y hoy, dos años después del estreno, cuando acerca el teléfono al QR, aparecen 209 negocios en el escaparate: comercios sobre todo, pero también restaurantes y hospedajes, librerías, asociaciones del sector... Todos dentro de una red tejida desde lo más pequeño para exhibir el centro comercial de la ciudad a golpe de clic, complementado con la oferta monumental y turística, de fiestas, eventos y hasta conciertos, a cuyo portal de ventas de entradas se redirige. «Estamos unidos todos desde un mismo paraguas que vende la marca León», presume Marta Carbajo, presidenta de León Norte e impulsora de MyContt, la herramienta de márketing híbrido ideada en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria.

MyContt parte de la idea lanzada por Carbajo, junto a otros cuatro emprendedores, en la que se han incluido todas las asociaciones comerciales de la ciudad: León Norte, León Gótico, Aleco, León Centro y León Oeste. Cada una de ellas, al igual que la Cámara de Comercio que les da sustento, tiene el perfil digital en el que vuelca su información y actividades dentro del directorio en el que luego se agrupan por categorías los negocios: moda y accesorios, alimentación y bebidas, cuidado y belleza, hogar y decoración, transporte y logística, servicios profesionales...

Dentro de este gran contenedor, cada uno de los negocios que paga para sumarse al escaparate tiene la libertad de editar su información, como explica Carbajo, que lo estrenó con su tienda, Kadesh, que ha traspasado su ubicación en la avenida San Mamés para encontrar un horizonte de ventas incluso fuera de las fronteras provinciales.

La puerta de acceso se abre con lo objetos físicos interactivos con la última tecnología NFC y QR: las placas identificativas a la entrada de las tiendas, los carteles de sobremesa en el interior del local o las tarjetas interactivas X3, diseñadas por cada comerciantes, entre las que se ofrece la bandera de León como emblema de atracción con los clientes. Una vez escaneado, el usuario puede navegar por todo MyContt, pararse y entrar en cada uno de las tiendas que le interesen, como si cruzara por una ciudad, relata Carbajo.

La navegación es «muy sencilla y rápida», resume la comerciante leonesa, quien insiste en que «la información comercial se comparte de manera práctica y conveniente, eliminando la necesidad de buscar en línea o lidiar con múltiples plataformas digitales». Se trata de «trabajar en red», no sólo en la acepción de palabra que alude a internet, sino en colaboración con todo el sector y laa oferta cultural, monumental y turística, para que «León salga fuera, no sólo de la provincia, sino de España», promociona la comerciante.

MyContt le da además «ventajas al comerciantes para administrar su oferta», señala la presidenta de León Norte, quien incide en que permite que «los clientes se agenden desde was como contacto seguro, para luego segmentarlos por gustos o lo que compran y poder enviarles información puntual, a través de whatsapp bussines, de promociones específicas o productos que cuadran con sus demandas». Además, promueve los perfiles de las redes sociales, reseña Carbajo, graduada en Derecho, quien abunda en que en las próximas semanas incluirán «el sistema de facturación veryfactu al que obliga Hacienda al exigir que las facturas emitidas desde herramientas digitales estén registradas y verificadas para evitar el fraude fiscal».