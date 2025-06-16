Las obras dejan a partir de hoy retrasos de dos horas en los trenes de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Renfe modifica temporalmente los horarios de su oferta comercial en la conexión entre Asturias y Madrid a partir de este lunes, 16 de junio, con motivo de las obras de duplicación de vía que Adif realiza en el tramo León— Palencia. El tiempo de viaje de los trenes en la relación Asturias-Madrid aumentará desde esa fecha en 12 minutos de media, debido a estas obras de mejora y por motivos de producción, al no estar operativo el cambiador de Vilecha.

En el caso de los trenes con salida desde Asturias, se modificará el horario de inicio del servicio desde Gijón, con estos horarios: 5:45 horas; 8:40 horas; 10:56 horas; 15:12 horas y 18:12 horas. En el caso del tren con salida de Avilés el horario se modifica a las 16.58 horas.

El desarrollo de estos trabajos motivará diferentes afectaciones al servicio de trenes de las que se informará con la suficiente antelación. Los billetes Asturias-Madrid para viajar a partir del 16 de junio y hasta el 6 de julio ya están disponibles para la compra en la web de Renfe y en el resto de canales oficiales de la compañía.

153 MILLONES

Según informa el operador ferroviario, Adif AV trabaja en el despliegue y electrificación de una segunda vía, paralela a la vía única actual, en un tramo de 41,5 kilómetros de la LAV Palencia-León. Con una inversión global de 153 millones de euros, la duplicación de vía aportará mayor flexibilidad a la circulación y, sobre todo, más capacidad para atender el aumento de trenes y viajeros en un tramo clave del Corredor Atlántico.

Con esta actuación, que se desarrolla entre Bifurcación las Arenas (a la altura del municipio leonés de Bercianos del Real Camino) y Bifurcación Vilecha (unos 5ilómetros al sur de León), la LAV duplicará la longitud de su trazado con vía doble hasta los 85 km (el 75% del total de la línea), beneficiando a las relaciones ferroviarias con Asturias.

Las actuaciones en la vía se extenderán durante algunas semanas y hasta su conclusión se producirán los inconvenientes reseñados, que ya han sido anunciados.