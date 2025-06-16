Contenedores a reventar y basura desparramada por el suelo en pleno centro de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los contenedores ubicados junto a la estación de Feve, en pleno ced¡ntro de León, presentaban esta mañana un estado lamentable, repletos de basura y con desperdicios desparramados por el suelo. La escena, lejos de ser un caso aislado, refleja una de las quejas más recurrentes entre los leoneses, que señalan la suciedad como un problema persistente en la capital.

A pesar de que el alcalde ha defendido una notable mejora en la limpieza durante su mandato, un simple paseo por la ciudad revela una realidad distinta: aceras ennegrecidas, excrementos de pájaros en casi todos los barrios y baldosas rotas que afean el paisaje urbano.