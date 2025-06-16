El Fiscal General del Estado pasa por León en plena tormenta política

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pasado esta mañana por León en plena tormenta política sobre su imputación, de la que no ha hablado en el transcurso de la inauguración de unas jornadas sobre delitos económicos en las que han participado los principales fiscales especialistas de la materia en el país, bajo la organización de la Fiscalía Provincial de León.

García Ortiz se dirigía hacia el norte del país procedente de Madrid y ha sido invitado a inaugurar las jornadas, circunstancia que ha aceptado con gusto, pese a que no ha realizado declaraciones.

Las actividades se están desarrollando en la Fundación Sierra Pambley de la capital, participación de más de 50 fiscales delegados procedentes de todas las provincias y la presidencia del Fiscal de Sala de Delitos Económicos, el leonés, Fernando Rodríguez Rey, hermano de la anterior Fiscal Superior, de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey.

Alvaro García Ortiz se encuentra en situación de imputación por un delito de revelación de secretos, acusado de filtrar datos referentes a la causa abierta contra el compañero sentimental de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asunto por el que ya ha dejado claro que no piensa presentar la división.

El tema también tiene ramificaciones leonesas, puesto que Alberto González Amador, el novio de Ayuso, estaba vinculado con un fiscalista leonés, al que se han reído los cargos que pesaban acusado de blanquear dinero a través de la venta de un piso en el que reside actualmente la presidenta de Madrid con su pareja.

En estado de investigación se encuentra también una leonesa, esposa del presidente del grupo Quirón, al que se investiga por actividades, supuestamente ilícitas con González Amador.