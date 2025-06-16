Las enfermeras se ponen en pie de guerra para defender a las supervisoras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las supervisoras del Hospital de León se van a manifestar este martes 17 de junio a las 10.30 horas para exigir que la Administración reconozca de forma real su trabajo. Estas profesionales están cansadas de recibir palabras vacías y aplausos y demandan, de una vez por todas, que su labor se valore. Reclaman condiciones dignas y una clasificación justa dentro de sus competencias.

SATSE León explica que las supervisoras son el cargo intermedio de más responsabilidad. Sus funciones consisten en planificar recursos humanos, gestionar turnos, controlar material, camas, almacenes y solucionar incidencias en tiempo real. Son la figura de referencia para resolver cualquier problema que surja en el ámbito asistencial. Sin embargo, estas labores no conllevan ningún tipo de reconocimiento.

El Sindicato de Enfermería subraya que estas profesionales velan por el bienestar de los pacientes y del propio personal del hospital. Se aseguran de que las unidades hospitalarias funcionen y que haya recursos en todo momento. SATSE León recalca que las supervisoras realizan una labor vital, destacada y comprometida. Y a cambio solo se solicita a la Gerencia Regional de Salud que dignifique este puesto con un complemento específico adecuado y que se equipare al de otros responsables hospitalarios.

El pasado abril SATSE estuvo recogiendo firmas para demandar mejoras para este colectivo. Al respecto, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró que se estaba avanzado en “aspectos” para “seguir mejorando todas las categorías profesionales”. Pero la situación ni ha avanzado ni se ha mejorado las condiciones de las supervisoras.

Por ello, SATSE León acompañará este martes a las supervisoras en una manifestación a las puertas del hospital para exigir algo que es de justicia y que no es otra cosa que un reconocimiento real de su trabajo.