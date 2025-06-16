El Centro de Control de León ya es "cerebro y llave del transporte público en autobús de la Comunidad"

El consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, destacó esta mañana que el Centro de Control inaugurado hoy en la estación de autobuses de León es "el cerebro y la llave del transporte público en bus de la Comunidad".

Sanz hizo estas declaraciones en el transcurso del acto oficial de puesta en marcha del ente. Han estado presentes también el alcalde de León, José Antonio Diez, el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, y los presidentes de Fecylbus, Fernando García y de Confebus, Rafel Barbadillo, entre otras personalidades.

Sanz destacó” el compromiso institucional que demuestra el Ayuntamiento de León, como socio en esta actuación y el de la Subdelegación del Gobierno con los fondos europeos”.

Resaltó la importancia de la ubicación en León del centro de transporte “que sitúa a esta provincia en la cabeza de uno de los servicios más importantes que gestiona la Junta. El transporte es un servicio fundamental para el estado del bienestar y que en León esté el cerebro y la llave del transporte público en autobús merece ser destacado. Además son 18 puestos de trabajo que tienen importancia y controlan todo el transporte de Castilla y León".

El centro ha supuesto una inversión de 3,5 millones de euros. “Somos capaces con el talento del Castilla y León de poner en marcha esta instalación", explicó, a la vez que remarcó que el transporte de viajeros se renueva "no solo con esta instalación, sino con la tecnología repartida por toda la comunidad". Se gestiona con el equipamiento embarcado de los 2000 autobuses que prestan servicio comunidad, con el sistema de comunicaciones para poder estar en conexión directa con cada autobús de Castilla y León para saber por geoposicionamiento, que es lo que sucede en todo momento, y con equipamientos no embarcados como las marquesinas inteligentes”. 377 paradas de la comunidad tendrán este tipo de equipamiento del que se va a dotar a más de 500 rutas en León.

Sanz recordó la importancia de la tarjeta de transporte gratuito Buscyl. “ Ya hay más de 8.000 personas menores de 15 años que han solicitado su tarjeta, y a partir del 1 de julio les invitamos a todos ustedes a que lo hagan también“.

La conexión intermodal con la estación está “prácticamente ultimada y solamente pendiente de algún mero trámite. Pero prácticamente está acabada y en breve la presentaremos", dijo.

En lo tocante al transporte metropolitano habló de “conversaciones con el Ayuntamiento para resolver el problema, porque no podemos integrarlo de la manera que estaba previsto en un principio. No podemos acudir a una mancomunidad de interés general porque tenemos otros vectores. El Ayuntamiento también tiene sus necesidades y obligaciones y tendrá que tomar sus decisiones. Pero la voluntad de coordinarnos por parte de las dos instituciones es evidente”, dijo Sanz.

El alcalde de León, José Antonio Diez, habló de la importancia del centro. “La intención era modernizar las instalaciones con los fondos europeos y todo lo que lleve a una mejor prestación del servicio de los ciudadanos es positivo".

Respecto al transporte metropolitano, subrayó la importancia del alfoz que tiene León, "que es muy grande. Nosotros ya hemos dado pasos importantes como la gratuidad del transporte para los menores de 14 años. La Junta tiene que renovar sus líneas concesionales y eso también tiene importancia en León. Estamos en el camino de dar los pasos que resuelvan el problema del transporte, uno de los servicios que más vertebran en el territorio”. señaló.

El subdelegado del gobierno, Héctor Aláiz, destacó la importancia del centro “que basa su inversión en fondos Next Generation, y que hay que agradecer a la coordinación del Gobierno, de la Junta y del ayuntamiento. Es parte del compromiso por el transporte más verde”, explicó.

Fernando, García, presidente de Fecylbus destacó la importancia de este nuevo hito “que será fundamental para el desarrollo del nuevo sistema de transporte, y que beneficiará básicamente a los usuarios para que tengan un sistema eficiente”.

Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, felicitó a la Junta por apostar por el transporte público, “intención que ya ha demostrado cuando ha renovado más de 30 estaciones de autobuses y ha aumentado el presupuesto de 12 a 40 millones para apoyo al transporte público. Con este sistema de información para los usuarios se mejoran las prestaciones y además se están tomando otras medidas como la gratuidad de transporte público que no debo valorar. Nos está llevando a una modernidad que se prueba en el hecho de que sea la primera Comunidad que dispone de transporte a la demanda”.