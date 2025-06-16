El alcalde de León dice que la situación de Cendón con Cerdán explica "a quién se debe cada uno"

El alcalde, en el centro, junto al subdelegado del Gobierno (a la izquierda) Héctor Aláiz y el consejero de Movilidad de la Junta (a la derecha) José Luis Sanz.CAMPILLO/ICAL

El alcalde de León, José Antonio Diez, considera que la situación en la que queda el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, cercano a Santos Cerdán y posiblemente apartado de la Dirección Ejecutiva del partido, explica "a quién se deben unos y a quién nos debemos otros".

"No me he parado mucho a pensar en las declaraciones del secretario provincial". Se refirió en ellas Cendón a Diez como "autor de manifestaciones críticas contra el PSOE que son las mismas que defiende el PP".

Diez replicó esta mañana en la inauguración del Centro de Transportes de León: "Hay medios nacionales que citan al señor Cendón y lo que yo hago como alcalde es aplicar el criterio básico del sentido común, de estar con la mayoría de los ciudadanos, y lo único que he hecho trasladar aquello que yo como alcalde y como socialista creo y pienso. Ese sentido mayoritario de las bases y es el sentir general de la ciudadanía. Esto demuestra claramente quien está del lado de los ciudadanos y quienes están con los partidos y con los aparatos de los partidos, que al final es a quienes deben todo probablemente. Yo me debo los ciudadanos, pero hay otros que se deben a los partidos, por lo visto”.