Nueva intrusión de partículas de polvo procedente de África hasta el jueves: la calidad del aire será "muy desfavorable" en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha recomendado tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África desde este lunes, 16 de junio, hasta, al menos, el jueves, día 19, en todo el territorio de Castilla y León.

Según ha recordado la Consejería, se trata de un "proceso absolutamente natural" sobre el que no cabe intervención humana, "salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas".

Las mismas fuentes han aclarado que la alerta es "predictiva", dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras), y han precisado que la predicción indica que "previsiblemente" puedan alcanzar valores por encima de 50 ng/m3 como media móvil de 24 horas, "lo que determina una calidad del aire muy desfavorable".

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la Consejería ha aconsejado evitar hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles y la quema al aire libre de restos vegetales.