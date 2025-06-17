Evitar el cierre de negocios viables de autónomos tiene ayudas de hasta 20.000 €

La sangría de negocios de autónomos en Castilla y León, de manera muy especial en la provincia de León, no encuentra freno en los últimos años. De hecho, según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en los últimos quince años, desde que la Gran Crisis, únicamente en dos ejercicios León no perdió centenares de proyectos por cuenta propia. Y uno de ellos fue el que siguió a la pandemia, cuando muchas personas vieron en el autoempleo la única posibilidad de retomar la actividad. En todo caso, sólo en los últimos cuatro años y medio los datos muestran cómo la provincia ha perdido 1.383 autónomos. El dato del mes pasado deja la cifra en 34.616. Tradicionalmente León es la provincia con más emprendimiento por cuenta propia en la autonomía, pero ahora apenas tiene ya 162 más que Valladolid.

Uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores que han conseguido que sus negocios sobrevivan es el relevo generacional. Y es ahí donde incide la Estrategia Relevacyl, que ayer presentó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El plan contempla ayudas directas que pueden llegar hasta los 20.000 euros, para nuevos emprendedores que conserven negocios en marcha que son viables. Se pretende evitar que cierren por falta de relevo generacional, y que además su funcionamiento sea una oportunidad de futuro para nuevos empresarios que se asienten en Castilla y León.

El caso es que en los últimos veinte años la provincia ha perdido más de 8.000 trabajadores por cuenta propia, en el balance que dejan los que abren la trapa y los muchos más que la cierran. Es una cuarta parte de lo que forma una parte fundamental del tejido productivo leonés, marcado de manera importante por las microempresas y los emprendedores que no tienen trabajadores a su cargo.

La medida presentada ahora por la Junta se centra en proporcionar relevo generacional a los negocios que están en funcionamiento, y prioriza el apyo a las mujeres, los jóvenes y las iniciativas que se desarrollan en el medio rural. Entre las medidas novedosas está la creación de una plataforma digital, que «conectará a quienes quieran ceder su negocio con las personas que deseen emprender en la Comunidad».

PLATAFORMA

Según explicó ayer Fernández Mañueco, Relevacyl es una «estrategia de actuación integral» que pretende proteger el trabajo autónomo, la creación de empleo y el desarrollo económico. La iniciativa «se complementa con el lanzamiento de la plataforma virtual Relevacyl, que permitirá conectar a quienes desean ceder su actividad con nuevos emprendedores interesados en continuarla. Esta herramienta facilitará el proceso de relevo e impulsará la colaboración entre todos los agentes implicados en la labor de asesoramiento y apoyo».

El programa Relevacyl Autoempleo establece una ayuda mínima de 10.000 euros y hasta 20.000 euros para las personas que continúen una actividad económica en funcionamiento. Esta cuantía se incrementará con 4.000 euros más para mujeres autónomas, 2.000 euros adicionales si el beneficiario es menor de 35 años, otros 2.000 euros si el negocio se ubica en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, y hasta 4.000 euros si se localiza en municipios de menos de 1.000 habitantes.

«Una mujer joven que retome un negocio en un pequeño pueblo podrá acceder a una ayuda directa de hasta 20.000 euros. Ayudas de las que se pueden beneficiar todos los negocios puestos en marcha desde el 1 de enero de 2025», explicó el presidente. En cuanto al programa Relevacyl Emprendimiento, la Junta de Castilla y León pone en marcha otras dos líneas de financiación destinadas a apoyar acciones de asesoramiento, consultoría y mentoring intergeneracional en los procesos de relevo empresarial. La primera se dirige a asociaciones de autónomos de ámbito autonómico y multisectoriales, y contempla ayudas de hasta 60.000 euros por entidad. La segunda está orientada a entidades asociativas de cooperativas y de sociedades laborales, con un importe máximo de 30.000 euros. En ambos casos, se priorizarán aquellos itinerarios dirigidos específicamente a apoyar el relevo asumido por mujeres, con el objetivo de fomentar su presencia en el ámbito del trabajo autónomo.