Pérez da el relevo en Villaquilambre para «seguir con la transformación»

«Tenemos por delante una transformación urbanística que cambiará el municipio». Y que seguirá con la colaboración del PSOE, UPL y Podemos-IU al frente del gobierno de Villaquilambre, para mantener un pacto de gobierno (y de alternancia) que ayer cumplió uno de sus capítulos con la dimisión en pleno extraordinario de quien hasta ahora ha sido alcalde, el socialista Jorge Pérez. Tomará el relevo el jueves el leonesista Vicente Álvarez.

Pérez hizo ayer balance de lo conseguido en etos dos primeros años de mandato, y puso en valor el cumplimiento del pacto frente a «los debates que se han mantenido este tiempo, para mi sorpresa. La reputación es algo que se construye día a día, con actos como este. Cuando se acuerda una cosa hay que cumplirla».

El hasta ayer alcalde se mostró convencido de que la época que comienza será «igual de próspera», y felicitó la «lealtad» de quienes han gobernado con él. «Nuestro signo de identidad ha sido poner a los vecinos en el centro de la acción política».

Entre los logros alcanzados destacó la ampliación del polígono industrial, que llevaba 15 años lleno y bloqueado; y las inversiones realizadas en estos dos primeros años de mandato, con licitaciones por 10 millones de euros. Señaló el soterramiento de los pasos a nivel de Feve, la urbanización de la zona donde se ubicará el cuartel de la Guardia Civil, la conexión de Adiles con la carretera de Santander, la urbanización del entorno del tanatorio, la conexión de Altollano con la rotonda de los hospitales,... «Seguiremos reinvindicando la construcción del centro de salud y el instituto, junto con un transporte interurbano acorde al tamaño del municipio».

Tanto la portavoz de Podemos-IU Rita González como Vicente Álvarez destacaron la capacidad de trabajo y diálogo de Pérez. «Acepto tu ofrecimiento de estar al servicio del Ayuntamiento, en el próximo pleno tendrás que hacerte cargo de un montón de áreas más. Gracias por tu trabajo», concluyó Álvarez.

«Cumplimos una primera parte del mandato, e iniciamos otra que será igual de próspera y leal»