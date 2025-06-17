San Francisco reabre tras el cierre preventivo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los operarios de la empresa del servicio de Jardines trabajaron desde inicio de junio en la colocación del tratamiento preventivo de plagas en el interior del parque San Francisco. Se cerró la emplazamiento para evitar posibles intoxicaciones. El cierre se aprovechará además para realizar pequeñas bodas en los árboles del parque, donde en octubre, durante la celebración del Come y Calle, se desgajó un árbol. El parque San Francis ya está listo para estos eventos del mes de junio. Referente de fiestas, como la que llega de San Juan.