La DGT trae novedades (y buenas noticias) para los conductores de autocaravanas
Entre otras novedades, podrán estacionar como cualquier vehículo, salvo excepciones
Autocaravanas y Campers, el portal que reúne la oferta más completa de productos y servicios relacionados con el sector, dispone en su página web de una guía completa y actualizada que analiza esta regulación, con el objetivo de mejorar la seguridad, la responsabilidad, la sostenibilidad y la convivencia.
Entre las principales novedades impulsadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), destaca la regulación de los lugares permitidos para estacionar y pernoctar, equiparándose de forma legal con los turismos que circulan por las vías públicas.
En este sentido, las autocaravanas y campers podrán estacionar en las mismas condiciones que el resto, pero cumpliendo ciertos requisitos:
- No desplegar elementos externos que sobrepasen el perímetro del vehículo.
- El vehículo debe descansar sobre sus ruedas, calzos o cuñas de seguridad.
- Se prohíbe verter líquidos en la vía pública, como aguas residuales, aceites…
- No estacionar con fines comerciales.
- Es necesario consultar las normativas locales, ya que los ayuntamientos pueden establecer sus propias restricciones adicionales.
- También se establecen requisitos más estrictos para la homologación y el uso de estos vehículos, promoviendo un turismo más responsable y respetuoso con el medio ambiente.
- En este caso, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha endurecido aspectos como los siguientes:
- Mayor control de las emisiones.
- Obligación de la incorporación de Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción en vehículos con matrícula posterior a 2022.
- Intensificación del control de instalaciones eléctricas y de gas, así como de las modificaciones de las estructuras originales.
- Verificación del buen estado de los neumáticos.
- Asimismo, se ha anunciado la creación de nuevas áreas específicas para este tipo de vehículos, con servicios adecuados y señalización específica y clara, que facilita la experiencia de los usuarios y fomenta el turismo comprometido con el entorno y la sociedad.
- Toda la normativa puede consultarse en esta guía completa y actualizada que ha preparado Autocaravanas y Campers.