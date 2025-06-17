La DGT trae novedades (y buenas noticias) para los conductores de autocaravanas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Autocaravanas y Campers, el portal que reúne la oferta más completa de productos y servicios relacionados con el sector, dispone en su página web de una guía completa y actualizada que analiza esta regulación, con el objetivo de mejorar la seguridad, la responsabilidad, la sostenibilidad y la convivencia.

Entre las principales novedades impulsadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), destaca la regulación de los lugares permitidos para estacionar y pernoctar, equiparándose de forma legal con los turismos que circulan por las vías públicas.

En este sentido, las autocaravanas y campers podrán estacionar en las mismas condiciones que el resto, pero cumpliendo ciertos requisitos: