La DGT trae novedades (y buenas noticias) para los conductores de autocaravanas

Entre otras novedades, podrán estacionar como cualquier vehículo, salvo excepciones

Parking de autocaravanas junto al río Bernesga, en León capital.

Parking de autocaravanas junto al río Bernesga, en León capital.dl

Redacción
León

Autocaravanas y Campers, el portal que reúne la oferta más completa de productos y servicios relacionados con el sector, dispone en su página web de una guía completa y actualizada que analiza esta regulación, con el objetivo de mejorar la seguridad, la responsabilidad, la sostenibilidad y la convivencia.

Entre las principales novedades impulsadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), destaca la regulación de los lugares permitidos para estacionar y pernoctar, equiparándose de forma legal con los turismos que circulan por las vías públicas.

En este sentido, las autocaravanas y campers podrán estacionar en las mismas condiciones que el resto, pero cumpliendo ciertos requisitos:

  • No desplegar elementos externos que sobrepasen el perímetro del vehículo.
  • El vehículo debe descansar sobre sus ruedas, calzos o cuñas de seguridad.
  • Se prohíbe verter líquidos en la vía pública, como aguas residuales, aceites…
  • No estacionar con fines comerciales.
  • Es necesario consultar las normativas locales, ya que los ayuntamientos pueden establecer sus propias restricciones adicionales.
  • También se establecen requisitos más estrictos para la homologación y el uso de estos vehículos, promoviendo un turismo más responsable y respetuoso con el medio ambiente.
  • En este caso, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha endurecido aspectos como los siguientes:
  • Mayor control de las emisiones.
  • Obligación de la incorporación de Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción en vehículos con matrícula posterior a 2022.
  • Intensificación del control de instalaciones eléctricas y de gas, así como de las modificaciones de las estructuras originales.
  • Verificación del buen estado de los neumáticos.
  • Asimismo, se ha anunciado la creación de nuevas áreas específicas para este tipo de vehículos, con servicios adecuados y señalización específica y clara, que facilita la experiencia de los usuarios y fomenta el turismo comprometido con el entorno y la sociedad.
  • Toda la normativa puede consultarse en esta guía completa y actualizada que ha preparado Autocaravanas y Campers.
