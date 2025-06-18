El centro de salud de Pinilla de 3,7 M€ dilatará su apertura hasta septiembre

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La reforma del centro de salud de Pinilla ha concluido contra viento y marea tras dos décadas de reivindicaciones y 3,7 millones de euros, pero como todo lo que rodea a esta obra tantas veces gafada, el ambulatorio no abrirá sus puertas para sus 21.000 usuarios inmediatamente, sino en el mes de septiembre, según se expuso en el Consejo de Salud del área de San Andrés del Rabanedo. Una reunión a la que acudieron representantes de la Consejería de Sanidad, de Atención Primaria, del Ayuntamiento de San Andrés donde se ubican las instalaciones y de los de Sariegos, Valverde de la Virgen y Cuadros, que también aportan pacientes. El edificio luce en el exterior los detalles de «lujo» que aportan las placas de mármol travertino y de piedra de Campaspero en la fachada, y en el interior pasillos amplios y habitáculos nuevos..

Sin embargo, «el papeleo», según fuentes sanitarias, está demorando la recepción de los trabajos, como también los demoró la climatología excesivamente lluviosa del último semestre para completar la urbanización del recinto. De hecho, la empresa encargada de la rehabilitación solicitó en enero una pequeña ampliación de tres meses hasta el 30 de abril para finalizar la obra y la Junta se la concedió, aunque la puesta en funcionamiento del centro da más cuerda ahora al reloj con los flecos burocráticos y esperará a la vuelta del verano.

La compañía conocía «la dificultad» de los trabajos, bautizados como «obras de terminación», para adaptar un inmueble de hormigón de los años 70 a los cánones constructivos actuales de climatización y usos. La antigua sede se encontraba en muy mal estado y se comenzó a reformar en mayo de 2021 con 2,7 M€ tras varias promesas incumplidas. Los operarios de Vilor «colgaron» sus herramientas casi al empezar al descubrir problemas de carbonatación que se saldaron en la ruptura del contrato y el abandono de los trabajos. Traa año y medio de parón, la segunda empresa, García de Celis, ha tenido que adecentar los 2.215 metros construidos al ganar los soportales y delimitar las 24 consultas. Atención Primaria tiene listo el mobiliario, que guarda en San Antonio Abad, para que la puesta a punto del centro sea «lo más rápida posible» una vez se entreguen las obras.