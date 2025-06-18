Las supervisoras del Hospital abren camino para ganar mejoras laborales en CyL
Solicitan que se reconozca su labor con una reclasificación de nivel
Las 64 supervisoras del Hospital de León abrieron ayer camino para que el colectivo logre mejoras laborales en CyL. Y lo hicieron con la primera concentración reivindicativa en la comunidad para exigir que se reconozcan las responsabilidades que asumen y su trabajo real con un aumento de categoría. En concreto, solicitan que las 56 supervisoras de unidad que trabajan en las plantas hospitalarias salten del nivel 22 al 25 y los ocho supervisores de área se reclasifiquen del 23 al 27. Estas profesionales están «cansadas de recibir palabras vacías y aplausos» y demandan, de una vez por todas, que su labor se valore. Reclaman condiciones dignas y una clasificación justa dentro de sus competencias. El sindicato Satse apoyó la manifestación y destacó que estos cargos intermedios planifican los recursos humanos, gestionan turnos, el material, camas, almacenes y solucionan incidencias en tiempo real. «Son la figura de referencia para resolver cualquier problema asistencial».