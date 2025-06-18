Jaime De Lamo, Mónica Ramírez y Fernando Morano pugnan hoy por liderar a los jueces de León

La Sala de Juntas de los Juzgados de León (Paseo de Sáenz de Miera, 13.00 horas) alberga hoy el trámite que determinará si la experiencia de Jaime de Lamo (Social 1), la vocación de paridad de Mónica Ramírez (Primera Instancia 11-Familia) o el valor emergente de Fernando Morano (Penal 2 o Instrucción 1 entre sus últimos destinos) es la filosofía que eligen más de dos docenas de magistrados y jueces para relevar a Pablo Arraiza como decano del colectivo, aprobada su candidatura única como presidente de la Audiencia Provincial.

Ayer a las 13.00 horas concluyó el plazo para la presentación de aspirantes. Era conocido en los pasillos de la casa el interés que De Lamo tenía por volver a postularse como candidato, después de que en 2012 no alcanzase la mayoría necesaria. Hoy cuenta con ventaja de mano. Pero la única aspirante femenina y el más joven de los tres candidatos tienen también su público y habida cuenta de que se necesitan 2/3 de los votos en primera ronda, no parece previsible que quince profesionales de la toga con puñetas coincidan en un mismo elegido, aunque todo puede ser. ¿Segunda vuelta? Sería hoy mismo.

El elegido tendrá por delante cuatro años de mandato para convencer a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de que hace falta otra sala de Primera Instancia, un Penal añadido. Y medios. Muchos más para que los balances no justifiquen que sería necesario cerrar las puertas del edificio durante al menos ocho meses para que, trabajando al mismo ritmo, se pudiera poner al día todo el papel que hay pendiente. Y los Tribunales de Instancia llaman al timbre ya. Quien ostente el cargo deberá abanderar la modernización que propone la Ley de Eficiencia.

El asunto es que el teléfono al que hay que llamar ahora para pedir vez tiene acento leonés. Ana del Ser encabeza el TSJCyL. Arraiza tendrá despacho en breve en el Palacio de Justicia. Y la representación máxima de los jueces leoneses tendrá nombre hoy. Se cierra el triángulo.

El ganador necesita una mayoría de 2/3 en la primera ronda o una ventaja simple en la segunda, que también se decidiría hoy mismo