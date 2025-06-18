Los médicos convocan huelga nacional el 10 de octubre por el Estatuto Marco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (Cesm), que preside en CyL y León, José Luis Díaz Villarig, y el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) anunciaron ayer una nueva jornada de huelga nacional para el día 10 de octubre en la que reclamarán al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco para la profesión médica, así como un marco de negociación propio. «Nuestro objetivo es firme y claro, no vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que no tengamos un Estatuto Marco propio y un marco de negociación propio. Esto va a ser un camino difícil, pero no vamos a cesar en nuestras acciones», indicaron.

SMA explicó que se llevarán a cabo más acciones, como otras jornadas de huelga posteriores si no hay respuesta por parte del Ministerio de Sanidad. «También habrá movilizaciones de los facultativos. Además de concentraciones frente al Ministerio de Sanidad con ocasión de las reuniones del comité de huelga. Van a venir compañeros para trasmitirle el apoyo de toda la profesión», agregó. Por su parte, el secretario general del Cesm, Víctor Pedrera, aseguró que no es «suficiente» el capítulo propio dentro del Estatuto que ofrece Sanidad. «Agrupar todo en un capítulo propio no nos sirve, porque el hecho de solicitar un Estatuto Marco propio va en la capacidad de se ser interlocutores sin interferencias para defender nuestros derechos laborales».