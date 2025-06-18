Alerta por calor extremo en esta zona de la provincia de León

Imagen de archivo de un cartel luminoso de una farmacia mostrando la temperatura en un día de calor. EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca leonesa de El Bierzo este miércoles, 18 de junio de 2025. El aviso estará vigente desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36 grados en esta zona de la provincia de León.

En la ciudad de León y otras áreas de la provincia, se espera un día con cielos poco nubosos y un ligero ascenso de las temperaturas, rondando los 35 grados en las horas centrales, según las predicciones de Aemet. No se descartan temperaturas elevadas en la meseta leonesa, aunque el aviso por calor se limita a El Bierzo.

Por otro lado, Aemet también ha emitido avisos amarillos por tormentas en provincias vecinas como Burgos y Soria, pero en León no se esperan fenómenos tormentosos significativos para hoy. Se recomienda a la población en El Bierzo tomar precauciones frente al calor, como hidratarse frecuentemente, evitar la exposición al sol en las horas más cálidas y proteger a los colectivos más vulnerables.