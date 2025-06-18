Mónica Ramírez se convierte en la primera jueza decana de León

Mónica Ramírez Encinas, titular del juzgado de Primera Instancia número 11 de León (Familia), se ha convertido esta mañana en la primera jueza decana de la historia de León, al superar por un solo voto en la ronda final a su último rival, después de que la fase inicial tuviese que repetirse por falta de mayoría absoluta. Ningún candidato alcanzó los 2/3 exigidos.

A las 13.31 una salva de aplausos en la Sala de Juntas de los Juzgados fue señal de que el proceso había concluido. Jaime de Lamo (Social 1) y Fernando Morano (Penal 2 como último destino) eran sus rivales. Los dos felicitaron a la elegida, que obtuvo mayores apoyos que los otros dos candidatos en una elección muy repartida en votos.

“ Estoy encantada de la confianza que han depositado a mis compañeros en mí “, dijo en sus primeras valoraciones a este periódico tras hacerse público el resultado. “Intentaré desempeñar el cargo con ilusión, con humildad y con mucha responsabilidad “.

Preguntada por las prioridades para su mandato, fue prudente: “ hasta que no tome posesión, en principio no hay nada más que decir“.

La elección de Ramírez Encinas como máxima responsable de los jueces de León complementa la reciente de Ana del Ser como cabeza visible de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.