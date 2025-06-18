Un león gigante, el nuevo protagonista de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha estrenado este miércoles el nuevo parque infantil que tiene como protagonista un gran león y que está ubicado en los jardines de la explanada Pendones Leoneses. Se trata de una inversión ejecutada en el marco del contrato del Consistorio con la UTE Infraestructura Verde León.

El nuevo juego infantil instalado, con forma de león, es un área de juego destinado a los más pequeños. La dimensión del elemento es de 16,22 metros de largo, por 9,5 de ancho y 6,6 de alto. Además de dos grandes toboganes, el juego cuenta con otros elementos como trepas, cuerdas, hamacas, arañas, puentes colgantes y catenarias. Todo ello está rodeado de columnas a modo de juncos diseñadas para crear un gran conjunto de juego en una zona de la ciudad carente de este tipo de equipamientos. Además, el espacio se ha dotado de nuevo mobiliario urbano, con bancos y una fuente.

Este miércoles alumnos de los colegios Quevedo y Maristas San José han podido disfrutar del nuevo espacio de juego infantil, “un lugar pensado para el uso y disfrute de los más pequeños”.