Los niños ya se deslizan por el gran león de 941.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El león gigante instalado en el parque infantil se abrió ayer en la explanada de los Pendones Leoneses de León, se trata de un juego interactivo a gran escala para un público de entre 3 y 12 años, aunque «está pensado para el uso y disfrute de los más pequeños y los no tan pequeños que tengan el valor de subirse a él». La estructura, de casi siete metros de altura, incluye trepas, cuerdas, hamacas, arañas, puentes colgantes y catenarias en su interior, mientras que está rodeada de columnas a modo de juncos diseñadas para crear un gran conjunto de juego en una zona de la ciudad carente de este tipo de equipamientos. Se completa con bancos, una fuente y vallado perimetral en el límite sur del área para mejorar las condiciones de seguridad del espacio. El alcalde, José Antonio Diez, estrenó el parque y destacó su «simbolismo» y que es «el león más grande de atracción infantil en el mundo». La inversión supera los 941.000 euros.