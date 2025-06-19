Los niños ya se deslizan por el gran león de 941.000 euros
El león gigante instalado en el parque infantil se abrió ayer en la explanada de los Pendones Leoneses de León, se trata de un juego interactivo a gran escala para un público de entre 3 y 12 años, aunque «está pensado para el uso y disfrute de los más pequeños y los no tan pequeños que tengan el valor de subirse a él». La estructura, de casi siete metros de altura, incluye trepas, cuerdas, hamacas, arañas, puentes colgantes y catenarias en su interior, mientras que está rodeada de columnas a modo de juncos diseñadas para crear un gran conjunto de juego en una zona de la ciudad carente de este tipo de equipamientos. Se completa con bancos, una fuente y vallado perimetral en el límite sur del área para mejorar las condiciones de seguridad del espacio. El alcalde, José Antonio Diez, estrenó el parque y destacó su «simbolismo» y que es «el león más grande de atracción infantil en el mundo». La inversión supera los 941.000 euros.