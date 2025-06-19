Sepes pone a la venta dos parcelas en el polígono de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, licita la comercialización dos parcelas de más de 1.200 metros cuadrados, en el Polígono Industrial León Segunda Fase, ubicado entre la ciudad de León y el municipio de Santovenia de la Valdocina. El Consejo de Administración de Sepes aprobó el pasado 30 de mayo el precio base de licitación, la determinación de su procedimiento de enajenación, condiciones de venta y la autorización para su comercialización, cuyos precios implican una bajada de un 36% de promedio respecto a 2022. Se trata de dos parcelas de 612,90 y 597,28 metros cuadrados, cuyo precio de venta es de 55 euros el metros cuadrado. Así, la más grande tiene con un precio base de 34.000 euros y la menor con de 33.000 euros. El anuncio de apertura de plazo para la adquisición, que será mediante procedimiento abierto por concurso, ya está en la Plataforma de Contratación del Sector Público.