La pérgola de Reyes Leoneses, a falta de las placas solares

La pérgola bioclimática peatonal de la avenida Reyes Leoneses se encuentra «prácticamente rematada", ya que los trabajos están «muy avanzados», únicamente a la espera de recibir las placas fotovoltaicas para concluir. Está previsto que se instalen en los «próximos días o semanas", cubrirán toda la parte superior de la pérgola y constituirán un «magnífico espacio» para la ciudad que servirá también para suministrar o administrar energía a algunos equipamientos de su entorno, según explicó el alcalde de León, José Antonio Diez. La actuación busca favorecer el tránsito peatonal, en bicicleta o en vehículos de movilidad personal en una zona que mejorará especialmente las condiciones ambientales y de accesibilidad. Además, contempla también nuevos aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad personal y fomentar el transporte público al servir de intercambiador.