Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el jueves 19 de junio
La ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas del año
Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.
Este es el programa para hoy, jueves 19 de junio:
- 17:30 h a 00:00 h ES.PABILA. 17:30 h pilates junior; 19:00 h k-pop; 18:30 h pulseras de la amistad; 19:00 h Toka 4 (instrumentos); 21:00 h pilates; 22:30 h bailes. Espacio Joven Vías. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años
- 19:30 h Concierto de la minibanda y agrupación folk de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen. Teatro San Francisco.
- 20:00 h Concierto Garnati Ensemble. XIX Ciclo Maestros Internacionales Fundación Eutherpe). Centro Cultural Unicaja en Santa Nonia. Entradas: https://www.ctickets.es/ y media hora antes del evento en la taquilla.
- 20:00 h Academia de baile Emo- tion Dance Academy. Patio IES Juan del Enzina, Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entrada gratuita.
- 20:00 h Concierto de la banda de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen. La Lastra.