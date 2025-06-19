El servicio de basura: cien empleados menos para las mismas 200 toneladas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El comité de empresa del servicio de limpieza y basuras de León actualiza la situación laboral que atraviesa en estos momentos, cuando las imágenes de las montoneras de basura que desborda contenedores han saltado a la actualidad. "Donde había 279 trabajadores hoy hay 175, la ciudad ha crecido algo, y las 200 toneladas de basura diaria no han bajado", expone el presidente del comité en una nota de prensa sobre las polémicas sectoriales que afectan al servicio municipalizado d ela capital leonesa. "Se requieren más y mejores servicios, d elos 175 , 18 trabajadores, tiempo atrás, han sido repartidos por diferentes áreas municipales, al abrigo de despachos y otros menesteres, aunque eso sí, adscritos al salario de la limpieza, situación que prohíbe la sentencia de la Unión Europea y la del Tribunal Supremo", describe la nota.

Los representantes de los trabajadores instan a la corporación municipal a recuperar efectivos de la plantilla, la inversión en maquinaria y así recuperar la calidad y eficiencia que la ciudadanía demanda en torno a la recogida de basura en la capital leonesa.