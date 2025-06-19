Diario de León

El servicio de basura: cien empleados menos para las mismas 200 toneladas

La ordenanza recgula lor horarios para sacar la basura.

La ordenanza recgula lor horarios para sacar la basura.DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El comité de empresa del servicio de limpieza y basuras de León  actualiza la situación laboral que atraviesa en estos momentos, cuando las imágenes de las montoneras de basura que desborda contenedores han saltado a la actualidad. "Donde había 279 trabajadores hoy hay 175, la ciudad ha crecido algo, y las 200 toneladas de basura diaria no han bajado", expone el presidente del  comité en una nota de prensa sobre las polémicas sectoriales que afectan al servicio municipalizado d ela capital leonesa. "Se requieren  más y mejores servicios, d elos 175 , 18 trabajadores, tiempo atrás, han sido  repartidos por diferentes áreas municipales, al abrigo de despachos y otros menesteres, aunque eso sí, adscritos al salario de la limpieza, situación que prohíbe la sentencia de la Unión Europea y la del Tribunal Supremo", describe la nota.

Los representantes de los trabajadores  instan a la corporación municipal a recuperar efectivos de la plantilla, la inversión en maquinaria y así recuperar la calidad y eficiencia que la ciudadanía demanda en torno a la recogida de basura en la capital leonesa. 

tracking